In Washington glaubt niemand mehr außer Trump, dass in Moskau ein Freund und künftiger Partner sitzt. Mit den Sanktionen als Reaktion auf die Hackerangriffe hat Obama als Nebenwirkung auch noch einen Keil zwischen die Republikaner und Trump getrieben.

Ein Kommentar von Sabrina Fritz, ARD-Studio Washington

Es war ein politisches Feuerwerk, das Präsident Barack Obama von seinem Urlaubsort auf Hawaii entzündet hat. Der Knall war laut und deutlich zu hören. In Moskau und Washington sprühten die Funken. Wobei der russische Präsident Wladimir Putin am wenigsten davon überrascht sein dürfte. Glaubte er wirklich, sich ungestraft im amerikanischen Internet bedienen zu können wie ein Dieb im Supermarkt?

Auch wenn es noch keinen offiziellen Bericht gibt, Obama nennt in seinem Präsidentenerlass genügend Beweise für russische Hackerangriffe: Namen von Kriminellen, die 100 Millionen Dollar von US-Banken gestohlen haben sollen. Angriffe auf amerikanische Infrastruktureinrichtungen. Internetfirmen, die gemeinsam mit dem russischen Geheimdienst E-Mails geklaut und veröffentlicht haben und damit, so Obama, in unserer Wahlen eingegriffen haben. Das ist mehr als nur "Ich höre Dein Handy ab und Du meins". Das ist ein Angriff auf die Stabilität der USA und dieser muss abgewehrt werden.

Warum hat sich Obama so lange Zeit gelassen?

Die Frage ist nur, warum so spät? Warum hat sich Obama so lange Zeit gelassen, den russischen Hackern auf die Finger zu hauen? Entweder wusste er erst jetzt davon, was ein schlechtes Bild auf die US-Geheimdienste wirft, oder er hat die Angelegenheit unterschätzt, was ein schlechtes Bild auf ihn wirft.

Denn nochmal: Es geht nicht nur darum, dass vor der Wahl E-Mails von führenden Demokraten permanent wie ein tropfender Wasserhahn veröffentlicht wurden. Das war zwar nervig, trug aber am Ende nicht dazu bei, dass Clinton verlor. Dafür gab es viele andere Gründe und dafür stand zu wenig Brisantes in den E-Mails. Die anderen Vorwürfe sind ebenso erschreckend: Bedrohung von US-Diplomaten, Angriffe auf das US-Finanzsystem und die Infrastruktur.

Nach Hackervorwürfen: Mehrheit des US-Kongresses befürwortet Sanktionen

Eine willkommene Nebenwirkung

Niemand außer Donald Trump glaubt jetzt noch in Washington, in Moskau sitze ein Freund und künftiger Partner. Und damit hat Obama als willkommene Nebenwirkung auch noch einen Keil zwischen die Republikaner und Trump getrieben. Denn viele Konservative in den USA sind schon lange russland-feindlich eingestellt. Einflussreiche Senatoren fordern eher noch strengere Sanktionen.

Für den künftigen Präsidenten Trump wird damit sein geplanter freundschaftlicher Neuanfang mit Putin schwieriger. Amerikanische Zeitungen spekulieren schon über einen Machtkampf auf offener Bühne zwischen republikanischen Abgeordneten und ihrem neuen Präsidenten. Russland ist dabei nur die erste Meinungsverschiedenheit. Weitere werden folgen: Sparen oder Milliarden ausgeben, Klimaschutz versus Kohle und Öl, Bodentruppen gegen den IS?

Die Show für Trump geht zu Ende, am 20. Januar beginnt die Arbeit. Obama kann sich inzwischen zufrieden auf seiner Strandliege in Hawaii zurücklehnen und seinen Resturlaub genießen. Diese Silvesterüberraschung ist ihm gelungen.

