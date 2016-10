Dass Trump seine drohende Wahlniederlage schon jetzt auf Wahlfälschungen zurückführt und das Wahlergebnis eventuell nicht anerkennen will, lässt Schlimmes befürchten, meint Martin Ganslmeier. Doch der Republikaner müsse ohnehin auf ein Wunder hoffen, um noch zu gewinnen.

Ein Kommentar von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Eine Stunde lang sah es im dritten TV-Duell nach einem Unentschieden aus. Clinton wirkte staatsmännisch und machte keine größeren Fehler. Trump blieb einigermaßen diszipliniert. Doch dann versenkte Donald Trump sich und seine Wahlchancen mit einer desaströsen Antwort. Auf die Frage des sehr guten Moderators Chris Wallace, ob er das Wahlergebnis am 8. November anerkennen wird, verweigerte Trump ein klares Ja und sprach stattdessen erneut von Wahlbetrug und Manipulation: Deshalb müsse er sich das erst anschauen. Zurecht verurteilte Clinton diese Antwort als "erschreckend".

Dass Trump die drohende Niederlage schon jetzt auf Wahlfälschungen zurückführt, lässt Schlimmes befürchten. Denn die Hälfte seiner Anhänger glaubt diesen aberwitzigen Verschwörungstheorien. Es gehörte immer zu den Stärken der amerikanischen Demokratie, dass der Verlierer nach einem harten Wahlkampf das Ergebnis akzeptiert und dem neuen Präsidenten alles Gute wünscht.

Trump verhält sich wie ein Kind

Trumps Wahlkampfstrategie der verbrannten Erde droht die Spaltung der US-Gesellschaft weiter zu vergrößern: zumal er erneut betonte, die "betrügerische Hillary" gehöre ins Gefängnis. All dies erinnert eher an eine Bananenrepublik und ist der ältesten Demokratie der Welt unwürdig. Trump verhält sich derzeit wie ein Kind, das beim "Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel" lieber die Männchen der Gegner umschmeißt als die Niederlage zu akzeptieren.

Mein Fazit nach drei TV-Debatten: Das Rennen ist so gut wie gelaufen. Trump kann in den nächsten drei Wochen nur noch auf ein Wunder hoffen, vielleicht in Form einer sensationellen Wikileaks-Enthüllung über Clinton. Das zeigen auch die Umfragen: Vor der ersten TV-Debatte hatte Clinton nur einen knappen Vorsprung von zwei Prozentpunkten. Dann entschied sie das erste TV-Duell klar für sich, weil Trump nur 15 Minuten lang staatsmännisch wirkte, dann jedoch immer konfuser wurde. Runde zwei ging als die niveauloseste TV-Debatte aller Zeiten in die Geschichte ein und hatte nur Verlierer. In der dritten TV-Debatte hat Clinton nun erneut den besseren Eindruck hinterlassen. In den Umfragen hatte sie ihren Vorsprung schon vorher auf fünf bis elf Prozentpunkte ausgebaut. Einen solch großen Rückstand so kurz vor der Wahl konnte bisher kein Präsidentschaftskandidat aufholen.

Ernüchternde Bilanz

Tröstlich, dass sich in den USA am Ende wohl doch die Vernunft durchsetzt und Clinton Präsidentin wird. Einem Mann, der um drei Uhr nachts wüste Tweets verschickt, will die Mehrheit der Amerikaner den Atomkoffer nicht anvertrauen. Dennoch fällt die Bilanz nach drei TV-Debatten ernüchternd aus: Es ging kaum um die Probleme der Mittelschicht oder die wachsende Einkommensschere in den USA. Es ging nicht um die hohen Studiengebühren, die junge Amerikaner erdrücken. Stattdessen ging es um Bill Clintons Uralt-Affären, Trumps sexuelle Belästigung von Frauen und Hillarys Gesundheitszustand.

Keine Frage: Deutschland hat der amerikanischen Demokratie viel zu verdanken. Und noch immer gibt es viele großartige US-Bürger, die diese Demokratie bereichern. Doch der Trend zu immer längeren Personality-Wahlkämpfen, die am Ende in einer Reality-TV-Schlammschlacht enden - das brauchen wir in Deutschland nicht! Dann doch lieber die gepflegte Langeweile einer Diskussion zwischen Merkel, Gabriel und Co.

