Dass der UN-Sicherheitsrat sich nicht einmal auf eine 30-tägige Waffenruhe in Syrien einigen kann, ist eine Blamage. Das Gremium wird für nationale Interessen missbraucht. Perfide.

Ein Kommentar von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

Es ist ein erbärmliches Schauspiel hier in New York, das dieser Sicherheitsrat auf der Weltbühne der Weltregierung namens Vereinte Nationen dieser Tage aufführt. Stell dir vor, die Menschen krepieren, verhungern, verbluten, ersticken im Schutt ihrer Häuser, werden wahnsinnig vor Angst oder lösen sich einfach auf, zerfetzt von Fassbomben, Streubomben.

Stell dir vor, deine Familie, deine Kinder, sie sitzen im Keller und wissen nicht, ob die nächste Stunde die letzte sein wird. Dann stell dir einen Sicherheitsrat vor, der Woche um Woche, Tag um Tag um Sätze, Worte, Punkt und Komma einer Resolution ringt, die für nicht mehr als nur eine 30-tägige Feuerpause, ein Atemholen vom Sterben sorgen soll.

In der dunklen Sackgasse des politischen Kalküls

New York und der Sicherheitsrat - sie scheinen so viel weiter weg von Syrien als nur die 9100 Kilometer Luftlinie. Sieben Jahre Krieg. Zwei UN-Generalsekretäre. Zehn Vetos Russlands. 500.000 Tote. Die traurige Statistik eines Totalversagens dieser Weltgemeinschaft. Gegründet einst, um die Menschheit von der Geißel des Krieges zu befreien. Angekommen in der dunklen Sackgasse des politischen Kalküls. Der Sicherheitsrat, zu Hochzeiten das Gremium, das den Weg der Welt in eine bessere, friedlichere, hoffnungsvollere Zukunft lenken konnte, mittlerweile meistens verkommen zu einer Demonstration der Machtlosigkeit.

Sieben Jahre Syrienkrieg. Und nicht einmal eine 30-tägige Feuerpause konnten die 15 Vertreter dieser Weltgemeinschaft bisher gemeinsam auf Anhieb erzwingen. Die USA, Frankreich, Großbritannien, China und Russland sind bisher nicht in der Lage, im Angesicht von 500.000 Toten, dem geschundenen Volk, dem zerbombten Land, der wundgeriebenen Seele Syriens 30 Tage Waffenruhe zu verschreiben?

"Dieser Krieg wird euch bis in eure Träume verfolgen", hatte Ban Ki Moon, der ehemalige Generalsekretär, dem Sicherheitsrat einst empört zugerufen. Antonio Guterres, sein Nachfolger, spricht von der Hölle auf Erden in Ost-Ghouta. Die Hüter dieser Hölle, Russland vorneweg, als rücksichtslose Schutzmacht Syriens, aber sind unbeeindruckt. Im Gegenteil. Die Berichte aus Ost-Ghouta, die Bilder vom Sterben und Hungern, eine "Massenpsychose der globalen Medien", so hat es der russische Botschafter gerade erst der Welt erklärt.

Blockieren, bis der letzte Widerstand gebrochen ist

Sollte irgendjemand noch daran zweifeln, dass der Vorschlag, das Vetorecht der fünf Großen im Sicherheitsrat in Fällen von humanitären Katastrophen aufzuheben, nicht sinnvoll sei, der sollte sich Ost-Ghouta anschauen. Das neue Aleppo. Die Bilder der Toten, die blutdurchtränkten weißen Leinensäcke, in denen die Kinderleichen auf dem Boden zerbombter Krankenhäuser liegen. Es ist ein sehr perfides Spiel - auch und vor allem von Russland. Den Sicherheitsrat solange zu blockieren, bis man gemeinsam mit dem Diktator Assad am Boden Fakten geschaffen hat. Bis auch der letzte Widerstand gebrochen, das letzte Haus zerstört ist.

Ursprünglich sollte das Vetorecht der fünf mächtigsten Staaten dafür sorgen, dass die fünf stets gemeinsam dabei sind, um im Sicherheitsrat überstaatliche Interessen der Welt zu garantieren. Schutzmächte des Guten. Das Gegenteil dieser einst hehren Idee passierte. Das Vetorecht, degradiert zur wichtigsten Waffe, um nationale, eigene Interessen durchzusetzen.

Schutzveranwortung, die nicht übernommen wird

2005 übrigens hat die UN-Generalversammlung, damals bereits peinlich berührt von der Handlungsunfähigkeit des Sicherheitsrates, die Doktrin einer Schutzverantwortung formuliert: "Responsibility to Protect." Im Fall von Kriegsverbrechen, Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ethnischen Säuberungen müsse die Weltgemeinschaft eingreifen, wenn es von staatlicher Seite nicht geschieht.

Ungezählte Giftgaseinsätze, Krankenhausbombardierungen, Fassbombenabwürfe und Massenhinrichtungen später scheint auch diese Schutzverantwortung der Weltgemeinschaft nur mehr eine ferne Erinnerung. Syrien. Die Hölle auf Erden. Und der Sicherheitsrat? Ein Unsicherheitsrat im besten Fall. Man könnte auch ihn für eine menschengemachte Katastrophe halten.

