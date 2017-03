Der türkische Präsident Erdogan tut alles, um sich die alleinige Macht in seinem Land zu sichern. Das sollten sich die in Deutschland lebenden Türken aber nicht gefallen lassen, meint Georg Restle. Gemeinsam mit Deutschen sollten sie Erdogan zeigen, wozu Demokratie fähig ist.

Ein Kommentar von Georg Restle, WDR

Liebe Türken in Deutschland, es sind gerade schwierige Zeiten. Zeiten, in denen der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan einen spaltenden Keil tief in die deutsch-türkischen Beziehungen hinein treibt - und auch in die türkische Community in Deutschland. Und das alles nur, um sich die alleinige Macht im Lande zu sichern. Dafür ist diesem Präsidenten und seiner Regierung jedes Mittel Recht: die Abschaffung der Pressefreiheit, die Verfolgung Andersdenkender, das Ausschalten der Opposition. Und wer weiß: Vielleicht trifft es morgen ja schon Sie oder Ihre Kinder.

Ich habe türkische und kurdische Freunde in Deutschland und in der Türkei. Menschen, die sich nicht mehr trauen, offen auszusprechen, was sie wirklich denken, weil sie hier von Erdogan-Anhängern beschimpft oder verleumdet werden oder weil sie in der Türkei damit rechnen müssen, ihren Job zu verlieren oder hinter Gittern zu landen. Schlicht weil sie anderer Meinung sind als die Regierung und ihre Partei.

Freiheit der Andersdenkenden

"Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei - mögen sie noch so zahlreich sein - ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden." Dieser Satz von Rosa Luxemburg gilt universell - nicht nur in Berlin oder Köln, sondern auch in Istanbul und Ankara. Das sollten wir Herrn Erdogan und seinen Anhängern in Stammbuch schreiben - wenn es sein muss auch hier in Deutschland.

Ich habe einen Traum: Dass der türkische Präsident nach Deutschland kommt und Hunderttausende gegen ihn auf die Straße gehen, Deutsche, Kurden und Türken gemeinsam - um diesem Präsidenten zu zeigen, was sie von seinen Allmachtsfantasien halten. Das wäre ein Statement, das man in Istanbul und Ankara nicht übersehen könnte. Eine machtvolle Demonstration für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und ein Zeichen der Solidarität mit allen, die in der Türkei verfolgt werden, nur weil sie sich für elementare Menschenrechte einsetzen.

Deshalb: Lassen wir ihn kommen und zeigen ihm, wozu Demokratie wirklich fähig ist.

