US-Präsident Trump ist auf großer Bühne gescheitert. Denn die verschobene Abstimmung über die Abschaffung von Obamacare lässt ihn zum zahnlosen Tiger mutieren. Es verfestigt sich der Eindruck, dass Trump zwar Wahlkampf kann, regieren jedoch nicht.

Ein Kommentar von Rolf Büllmann, ARD-Studio Washington

Es ist nur eine Verschiebung, sagt das Weißes Haus, kein großes Ding. Aber lassen Sie sich nicht täuschen: Donald Trump ist auf großer Bühne gescheitert. Die mit viel Trara angekündigte Abstimmung über die Obamacare-Reform, eines der zentralen Projekte seiner Präsidentschaft, konnte nicht wie geplant stattfinden, weil es Trump einfach nicht gelungen ist, die nötigen Mehrheiten zu organisieren.

Ein Schlag ins Gesicht - für ihn, aber auch für Paul Ryan, den republikanischen Chef des Abgeordnetenhauses, den seine Leute genauso im Stich gelassen haben. Es ist das zweite große Thema, bei dem Trump spektakulär scheitert. Sein Einreisestopp ist ja gleich zwei Mal von Gerichten gestoppt worden. Deshalb muss der Präsident jetzt sehr vorsichtig sein, dass sich nicht der Eindruck verstärkt, dass er zwar Wahlkampf kann, aber Regieren nicht. Denn ja, auch das gehört zum Regieren dazu: Dass man die nötigen Mehrheiten sichert, um seine Ideen umzusetzen.

Vom bissigen Löwen ist nicht viel übrig

Trump wandelt sich vor unseren Augen immer mehr vom bissigen Löwen, der er während des Wahlkampfes war, hin zum zahnlosen Tiger, der zwar vollmundige Ankündigungen und Erlasse unterschreiben kann, aber wiederholt dann scheitert, wenn es ans Eingemachte geht. Die Republikaner im Abgeordnetenhaus hat er jedenfalls nicht im Griff. Das Problem ist aber, dass Trump gewählt wurde, um den Laden in Washington auf Vordermann zu bringen, so jedenfalls empfinden das viele seiner Wähler. Und genau das gelingt ihm eben nicht.

Natürlich lässt sich die Verantwortung dafür trefflich wegschieben. Richter, die gegen ihn urteilen, sind Trump gegenüber voreingenommen oder unfähig, und Abgeordnete, die nicht für ihn stimmen, sind Teil des Washingtoner Sumpfes, den er so heldenhaft trockenzulegen versucht, und die kritischen Berichte in den Medien sind sowieso Fake News.

Trump braucht dringend Erfolge

Tatsächlich gibt es auch noch keine Anzeichen dafür, dass Trump seine Anhängerschaft schon wegläuft. Aber auf Dauer kann das so nicht weitergehen für ihn - zumal die Gerüchteküche weiter brodelt mit immer neuen Berichten über mögliche Kontakte zwischen seinem Wahlkampfteam und Russland. Trump braucht jetzt dringend Erfolge, und im Moment sieht es so aus, als könne er nicht liefern.

Und die Republikaner? Stehen genauso schlecht da. Jahrelang haben sie Wahlkampf damit gemacht, dass sie Obamacare abwickeln würden, wenn sie nur erstmal an der Macht sind. Jetzt zeigt sich: alles nur leere Sprüche - sie wissen nicht, was sie wollen. Die Reform von Obamacare hätte unter einem republikanischen Präsidenten mit einer republikanischen Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses nicht mehr sein dürfen als eine Formalität. Aber es wurde: zu einem Debakel.

