Südkoreas Präsident Moon hat beim Gipfel alles durchgesetzt, was ihm wichtig war. Aber erst die konkreten Schritte in der nahen Zukunft werden zeigen, wie ernst das Abkommen mit Nordkorea gemeint ist.

Ein Kommentar von Jürgen Hanefeld, ARD-Studio Tokio

Wer hätte das geahnt? Was wie ein sonniger, wohlorchestrierter Hände-Schüttel-Termin begann, endete in einem Triumphzug für Moon Jae In. Der zurückhaltende, aber hartnäckige Präsident Südkoreas hat gegen alle Wahrscheinlichkeit so ziemlich alles durchgesetzt, was durchzusetzen war: eine atomwaffenfreie Halbinsel, der schrittweise Abbau von Waffen auf beiden Seiten und endlich ein Friedensvertrag anstelle des Waffenstillstands, der de facto die beiden Koreas noch immer im Kriegszustand hält.

Konkrete Schritte bleiben bescheiden

Da nehmen sich die konkreten Schritte geradezu bescheiden aus. Mit den Familienzusammenführungen wieder zu beginnen, die Sonderwirtschaftszone Kaesong erneut ins Spiel zu bringen und schon im Mai Militärgespräche anzupeilen, das scheint vor dem Hintergrund des großen Wurfs kaum noch erwähnenswert. Aber es wird zeigen, wie ernst und ehrlich das Abkommen gemeint ist.

Nicht nur der stets skeptische japanische Premierminister Shinzo Abe will Taten sehen statt schöner Worte. "Butter bei die Fische", könnte man sagen. Denn so schön die Bilder des Tages waren - die Umarmung der Staatsmänner, das gemeinsame Bäumepflanzen und ein liebevolles Nord-Süd-Menü zum Abendessen - nach Jahrzehnten der Eiszeit wäre es fahrlässig, sich allein auf Blütenträume zu verlassen.

Triumphzug ist nicht umsonst zu haben

Auch Moon muss wissen, dass so ein Triumphzug nicht umsonst zu haben ist. Welche Gegenleistung wird Nordkorea verlangen? Wie kann Kim seinem Volk erklären, dass die Anstrengungen, eine funktionsfähige Atomrakete zu bauen, nur dazu dienten, sie gleich wieder zu verschrotten? Wie nachhaltig ist die Panmunjom-Erklärung also?

Eines ist klar: Kims großes Ziel, mit dem US-amerikanischen Präsidenten auf Augenhöhe zu verhandeln, erreicht er nicht mit leeren Händen. Er wird also sein Atompotential noch eine Weile im Schrank behalten, zumindest bis das Treffen mit Trump auch für ihn einen Erfolg gebracht hat. Und bis er seinem Volk bewiesen hat, dass seine Strategie aufgegangen ist. Das würde zumindest bedeuten, dass die Sanktionen, die sein Land allmählich strangulieren, aufgehoben werden, und Nordkorea in den normalen Kreis der Völkergemeinschaft aufgenommen wird.

Präsident Moon hat zunächst einmal nur ein wunderschönes Stück Papier in der Hand. Welchen Wert es hat, wird man sehen, wenn der nächste Gipfel ansteht: in vier Wochen mit Donald Trump.

Zeichen des Friedens - KOMMENTAR

Jürgen Hanefeld, ARD Tokio

