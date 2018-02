400.000 Menschen im syrischen Ghouta sind den Bombenangriffen der syrischen Führung ausgesetzt, und niemand stoppt Präsident Assad. Daran macht sich die Weltgemeinschaft schuldig.

Ein Kommentar von Anna Osius, ARD-Studio Kairo

Wieder sind es diese Bilder: Staubbedeckte Menschen irren nach einen Bombenangriff mit leerem Blick durch ein Trümmerfeld, Frauen schreien, ein totes Kind wird aus einem zerbombten Haus gezogen. Ost-Aleppo ist wieder da, das Grauen Syriens und das sinnlose Sterben. Nur dass der Schauplatz nun einen anderen Namen trägt: Ost-Ghouta, eine Region nahe Damaskus.

Seit Tagen fliegt die syrische Armee einen Luftangriff nach dem anderem, mindestens 250 Zivilisten wurden binnen 48 Stunden getötet. Die Vereinten Nationen melden: 400.000 Menschen in Ost-Ghouta sind von der Armee eingekesselt und brauchen dringend Hilfe. Es mangelt an medizinischer Versorgung, da auch Krankenhäuser vermutlich gezielt bombardiert werden. Für Verletzte gehe es um Leben oder Tod sagen die Vereinten Nationen, die seit Monaten einen uneingeschränkten Zugang in die Region fordern.

Niemand stoppt Assad

Aber Assad bombt weiter und niemand stoppt ihn. Dabei gilt Ghouta eigentlich als eine der sogenannten Deeskalationszonen. Aber diese existieren offenbar nur auf dem Papier. Denn Assad und seine Verbündeten haben sich eine Hintertür offengehalten: Terroristen und Dschihadisten, die dem IS oder Al Kaida nahestehen, dürfen weiterhin bekämpft werden. Für Assad sind alle Regierungsgegner in Syrien Terroristen.

Um das ganz klar zu stellen: Die Aufständischen sind alle andere als Heilige, etliche sind Dschihadisten. Längst haben sich die Regimegegner auch in Ost-Ghouta radikalisiert. Zudem schießen sie wahllos Granaten Richtung Damaskus und töten dort Menschen.

Aber hier geht es um Zivilisten. Sie wollen nichts anderes, als mit ihrer Familie in Frieden leben - nicht unter einem Assad-Regime - und viele auch nicht unter den Extremisten. Ganz normale Menschen, tausende an der Zahl, die nun mal zufällig in Syrien, in Ost-Ghouta zuhause sind und die jetzt in Todesangst leben.

Die Welt schaut zu

Wie soll ein Land jemals Frieden finden, in dem ein Präsident mit so grausamer Brutalität gegen sein eigenes Volk vorgeht? In dem Menschen aus der Luft erschossen, unter den Trümmern zerbombter Häuser lebendig begraben werden, in dem Fassbomben und Giftgas eingesetzt werden? Wie sollen die Kinder, die das erlebt haben, ihr Land irgendwann wieder aufbauen?

Die Welt - wir alle - schauen zu. Was wir in Syrien erleben, ist ein kollektives sich schuldig machen der internationalen Gemeinschaft - ein einziges großes Versagen.

Syrien ist zum Schmelztiegel geopolitischer Konflikte geworden: Russland, Iran, USA, Israel, Türkei - alle Mächte mischen mit und heizen den Krieg weiter an, statt ihn zu lösen, wie jetzt auch im Norden Syriens in Afrin. Die Vereinten Nationen sehen hilflos zu und können nicht anders, als sich dauerhaft "besorgt" zu äußern.

Nicht wegschauen

Die Welt wirkt zerrüttet, von Einzelinteressen und Strategieplänen dominiert. Es gibt keinerlei gemeinsame Wahrheiten mehr. Weil es nur noch Gegner und Lügen, vermeintliche Fake News, Hetze und Hasspropaganda gibt, ist das verloren gegangen, was die Substanz unserer Existenz darstellt: Mit-Menschlichkeit.

Und wir? Wir können nur eines tun. Die Bilder aus Syrien nicht wegzappen, nicht vergessen, nicht aufhören, darüber zu reden, zu mahnen, zu fragen. Vielleicht sind die Menschen, die wir dort sehen, Angehörige des syrischen Flüchtlings, der bei uns nebenan wohnt? Wir dürfen nicht wegschauen. Auch wenn es furchtbar ist.

Das haben sie verdient, die toten Kinder aus Ost-Ghouta und Ost-Aleppo, Afrin, Idlib und Damaskus.

