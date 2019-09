Sind SUVs eine Gefahr für die Gesellschaft? Sollte das Fahren dieser Autos unter bestimmten Voraussetzungen verboten werden? Nein, meint Dirk Rodenkirch. Solche Aussagen seien Populismus.

Ein Kommentar von Dirk Rodenkirch, ARD-Hauptstadtstudio

Klimaretter, Umweltschützer und Menschen, die mit Autos wenig anfangen können, haben ein neues gemeinsames Hassobjekt: den SUV. Es geht also um diese zum Teil sehr großen Geländewagen, mit denen niemand ins Gelände fährt, dafür aber umso häufiger in die Stadt.

Ob sich der SUV als City-Auto eignet, ist eine Frage, über die man durchaus streiten kann. Was aber gerade nach dem tödlichen Unfall in Berlin abläuft, ist blanker Populismus. Von Monster-Autos und Panzern ist die Rede. Von Autos, die unglaublich gefährlich sind, für alle, die nicht selbst hinterm SUV-Steuer sitzen. Leute, geht es auch eine Nummer kleiner?

Grüne entdecken die CSU-Rhetorik

Nur so viel zum Unfall in Berlin: Der wäre wohl nicht anders ausgegangen, wenn ein Familienkombi oder eine normale Limousine die Menschen erfasst hätte. Würden dann auch so viele schreien, dass diese Wagen raus aus der Stadt müssen?

Bester Populismus-Beleg ist auch die Forderung nach einer SUV-Obergrenze. Grüne entdecken die CSU-Rhetorik aus der Asyldebatte, um Geländewagen an der Stadtgrenze abzuweisen. Nicht im Ernst, oder?

Besser nicht die Verbotskeule schwingen

Wenn so eine Forderung von der Deutschen Umwelthilfe kommt, überrascht das nicht wirklich. Aber die Grünen sollten sich davor hüten, wieder die Verbotskeule zu schwingen. Der Veggie Day lässt grüßen. Auch damals ließ sich die Partei im Umfragehoch verleiten, den Menschen zu erklären, wie sie leben sollten.

Jeder fünfte Autokäufer in Deutschland entscheidet sich mittlerweile für einen SUV. Tendenz steigend. Die sollte man weder als Wähler verprellen noch pauschal als Gefahr für die Gesellschaft darstellen.

SUV-Debatte: Überflüssig weil populistisch

Dirk Rodenkirch, ARD Berlin

