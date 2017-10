Persönlich Verantwortung zu übernehmen - das ist in der Politik selten geworden. Sachsens Ministerpräsident Tillich hatte genügend Gründe, Konsequenzen aus seinen Misserfolgen zu ziehen. Andere Politiker sind da nicht so gradlinig.

Ein Kommentar von Oliver Köhr, ARD-Hauptstadtstudio

Der Rücktritt an sich scheint in der Politik ein bisschen aus der Mode gekommen. Dabei ist er doch die vornehmste und offensichtlichste Art, Verantwortung zu übernehmen und unmissverständlich klar zu machen: Wir haben, ich habe etwas falsch gemacht.

Insofern ist der Rücktritt von Stanislaw Tillich eine rühmliche Ausnahme. Rücktrittsgründe haben sich reichlich angesammelt: Übergriffe und rechtsextremistisch keifende Wutbürger in Heidenau und Bautzen - die Regierung Tillich redete es klein. Der Aufstieg von Pegida in Dresden und der AfD in ganz Sachsen - die Regierung Tillich sah kein wirkliches Problem.

Oliver Köhr, ARD Berlin, kommentiert den Rücktritt von Ministerpräsident Tillich

tagesthemen 22:15 Uhr, 18.10.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-338491~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Keine wagte Kritik an Tillich

Nun ist Tillich in der sächsischen CDU nicht unumstritten. Führungsschwäche wird ihm unterstellt, den einen ist der Rechts-Kurs zu hart, den anderen nicht hart genug. Fakt ist aber: Es hat sich keiner getraut, Tillich zu stürzen. Es hat sich nicht mal jemand getraut, ihn richtig zu kritisieren. Da musste dann schon Vor-Vorgänger Kurt Biedenkopf poltern, damit überhaupt eine öffentliche Debatte um Tillich in Gang kam.

Jetzt macht er nach der krachenden Niederlage bei der Bundestagswahl den Weg frei - zur Aufarbeitung und Neuaufstellung. Und das just an dem Tag, an dem im Bund die Sondierungen über ein Jamaika-Bündnis beginnen. Da sitzen zwei Parteien mit am Tisch, die das Thema Aufarbeitung und Neuaufstellung nach der Wahlschlappe erst mal gepflegt verdrängt haben: CDU und CSU.

Andere verschieben die Diskussion über Verantwortung

Wer übernimmt in der CSU die Verantwortung für zehn Prozentpunkte minus? Horst Seehofer will erst mal verhandeln und später über die Wahl sprechen. Wer übernimmt in der CDU die Verantwortung für gut sieben Prozentpunkte minus? Die Vorsitzende und ihr Generalsekretär wollen erst mal verhandeln und später über die Wahl sprechen - nicht die besten Voraussetzungen zum Verhandeln, wenn zwei Beteiligte die Vergangenheitsbewältigung noch vor sich haben.

Bei der Sondierungsrunde am Freitag steht auch Stanislaw Tillich auf der Teilnehmerliste. Vielleicht hilft es ja, wenn einer dabei ist, der nichts mehr werden will.

Redaktioneller Hinweis Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.