Der katalanische Separatistenführer Puigdemont ist zumindest vorerst der Sieger in der Auseinandersetzung mit Spaniens Regierung. Madrid weiß anscheinend nicht, wie es vorgehen soll.

Ein Kommentar von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

Es muss Spaniens Ministerpräsidenten Mariano Rajoy schmerzen, zu sehen, wie sich sein jahrelanger Widersacher nun als Märtyrer feiern lässt. Carles Puigdemont, der Anführer der katalanischen Separatisten, gibt sich als derjenige, der die spanische Justiz ausgetrickst hat, dem es offenbar gelungen ist, sich durch einen Umweg über ein deutsches Gefängnis nicht für den Straftatbestand Rebellion verantworten zu müssen. Darauf stehen in Spanien bis zu 30 Jahre Gefängnis.

Puigdemont ist zumindest vorerst der Sieger in der Auseinandersetzung zwischen Barcelona und Madrid, Spaniens Regierungschef Rajoy der Verlierer. Und diese Rolle hat er sich selbst zuzuschreiben. Rajoy blieb jahrelang stur, bewegte sich in der Katalonien-Krise keinen Millimeter. Er wollte nicht mit der Regionalregierung in Barcelona verhandeln.

Carles Puigdemont ist es offenbar gelungen, durch einen Umweg über ein deutsches Gefängnis sich nicht für den Straftatbestand Rebellion verantworten zu müssen.

Verfassungswidriges Unabhängigkeitsreferendum

Stattdessen setzte Rajoy darauf, dass die Gerichte die Sache klären. Denn auch das ist klar: Puigdemont brach mit seinem verfassungswidrigen Unabhängigkeitsreferendum das Gesetz. Das muss bestraft werden.

Doch ausgerechnet ein Hardliner unter den Richtern nahm sich des Falls an. Seine Rebellionsvorwürfe waren auch unter spanischen Juristen hoch umstritten - international sowieso. Es war sehr wahrscheinlich, dass ein Gericht in einem anderen EU-Land den Unabhängigkeitskampf Puigdemont weniger hart bewertet. Dass Spanien dann auch noch den Europäischen Haftbefehl gegen Puigdemont wieder aktivieren ließ, wirkte wie ein Brandbeschleuniger.

Madrid respektiert Gerichtsentscheidung

Immerhin: Die Entscheidung des Gerichts in Schleswig legt sich wie eine Löschdecke über die aufgeheizte Stimmung - vor allem auf die in Katalonien. Das Dramatische ist aber, dass die spanische Zentralregierung anscheinend immer noch kein Rezept hat, wie sie nun vorgehen sollte.

Sie respektiere die Gerichtsentscheidung aus Deutschland, heißt es. Was man übersetzten könnte mit: Die Regierung versteckt sich wieder hinter der Justiz. Sie muss einen Vorstoß starten, durch Dialog die festgefahrene politische Situation endlich zu lösen.

Ministerpräsident Rajoy sollte aufwachen. Denn es dürfte ihn noch mehr schmerzen, wenn die Fälle von Puigdemont und seinen weggesperrten politischen Mitstreitern vielleicht vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte landen. Dass der im Sinne Spaniens urteilt, ist mehr als fraglich.

