Jeden jungen Menschen zum höchstmöglichen Bildungsabschluss zu bringen, sollte in einem Hochtechnologieland oberste Priorität haben - aus Selbsterhaltungstrieb. Doch die Realität an den Schulen sieht anders aus.

Immer das Gleiche. Erst kommt die Bildungsstudie, dann die Forderung nach einer "Kraftanstrengung für bessere Bildung“. Es ist fast schon Satire.

Egal wie man die PISA-Studie im Einzelnen bewertet - eines ist besonders alarmierend: Die Schere zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Kindern ist wieder größer geworden. Und: Immer noch hängt in kaum einem Land der Bildungserfolg so stark vom Elternhaus ab wie in Deutschland. In einem Land, in dem jeder Schulerfolg jedes einzelnen Kindes eigentlich Gold wert sein sollte.

Denn wer auf die deutsche Alterspyramide blickt, bekommt einen Schock. Einem viel zu kleinen Teil an Menschen unter 20 steht eine riesige Zahl älterer Menschen gegenüber. Wer soll deren Renten finanzieren, wenn es kaum noch gut verdienende Einzahler gibt? Jeden einzelnen jungen Menschen zum höchstmöglichen Bildungsabschluss zu bringen, sollte in einem Hochtechnologieland wie Deutschland oberste Priorität haben. Aus reinem Selbsterhaltungstrieb.

Kampf gegen den Lehrermangel

Doch tatsächlich erleben Eltern an den Schulen ganz anderes: Es wird geflickt, gestopft, mit viel zu wenigen Lehrkräften versuchen die Schulen verzweifelt, den Unterricht aufrecht zu erhalten. Und weil man den Lehrermangel ja leider nicht kommen sah, werden in vielen Bundesländern immer mehr Ungelernte in die Klassen geschickt. Oft ohne ausreichende Vorbereitung.

An eine Lehrer-Doppelbesetzung in der Klasse, von der vor allem bildungsfernere Kinder profitieren würden, ist da kaum zu denken. Für wirklich differenzierten Unterricht, in dem Starke und Schwache optimal gefördert werden, ist viel zu wenig Zeit. Ganztagsschulen, die den Namen wirklich verdient haben, gibt es noch viel zu wenige. Stattdessen wird sortiert in Deutschland, um dann zu beklagen, dass die Abgehängten in angeblichen "Resteschulen" ja so schlechte Ergebnisse erzielen. Dabei kämpfen gerade dort oft hochmotivierte Lehrkräfte auf verlorenem Posten. Eine wirkliche "Kraftanstrengung für bessere Bildung" statt wiederkehrender Lippenbekenntnisse könnten auch sie gut gebrauchen. Und nicht nur sie. Es kostet viel Geld, doch es geht um unser aller Zukunft.

Ein Kommentar von Monika Wagener, WDR

Redaktioneller Hinweis Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.