Neue Gesichter in die Politik - und dann wird alles besser? Nein, meint Monika Wagener. Auch wenn Kanzlerin und SPD-Spitzen an Zustimmung verlieren, Populisten mit ihren einfachen Antworten und Parolen helfen sicher nicht weiter.

Ein Kommentar von Monika Wagener, WDR

Ein Gespenst geht um, nicht nur in Europa. Es flüstert, man brauche neue Gesichter in der Politik, dann werde alles besser. Inzwischen hat es auch Deutschland erreicht, das Musterland, um dessen Kanzlerin uns vor kurzem noch so viele beneideten. Selbst der kommissarische SPD-Chef stichelt schon gegen ihre lange Amtszeit - Koalitionsvertrag hin oder her. Die Meinungsumfragen zeigen ebenfalls fallende Zustimmung für Merkel: Nur eine Kanzlerinnendämmerung?

Der Kommentar von Monika Wagener, WDR, zur politischen Stimmung im Land

Die Stunde der Populisten

Nein, denn die SPD ist ja schon länger und noch schlimmer betroffen: Sogar Andrea Nahles, ausgeguckte Hoffnungsträgerin der Partei, fällt aktuell in den Umfragen. Womöglich hat das alles weniger mit Personen zu tun als mit einem Überdruss, den viele Gesellschaften irgendwann mit ihrem handelnden Personal entwickeln. Zumal die Probleme in einer globalisierten Welt immer schwieriger zu lösen sind und die Schere von arm und reich weltweit unaufhörlich auseinander geht.

Das ist dann die Stunde der Populisten, der einfachen, rückwärtsgewandten Antworten und Parolen. Und viele Menschen gehen dem auf dem Leim. Jetzt bräuchte es kluge, charismatische Politiker, die glaubwürdig eine Vision vermitteln, wie auch in einer komplexen Welt Frieden, Wohlstand und vor allem Gerechtigkeit gesichert werden können. An diesen charismatischen Hoffnungsträgern mangelt es derzeit allen Parteien. Im Gegenteil hat das Trauerspiel um die SPD in den vergangenen Wochen den fatalen Eindruck verstärkt, dass es Politikern um ihre eigenen Posten geht.

Sachverwalter immer noch besser als Populisten

Doch nur neu und jung ist auch kein Schlüssel zum Erfolg. Kompetent, professionell, visionär und charismatisch wäre gefragt, egal welchen Alters. Doch solche Politiker haben die Parteien in den vergangenen Jahren - warum auch immer - kaum hervorgebracht. Solange es die aber nicht gibt, sind ehrliche, erprobte Sachverwalter, die nicht nur auf Meinungsumfragen und populistische Strömungen schielen, immer noch besser für Deutschland als jeder Populist: Denn man kann Erreichtes auch verspielen.

Redaktioneller Hinweis Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 15. Februar 2018 um 22:15 Uhr.

