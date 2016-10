Warum ist der Terrorverdächtige Al-Bakr in der JVA-Leipzig nicht überwacht worden - und zwar pausenlos? Justiz und Polizei haben die Lage völlig falsch eingeschätzt. Ministerpräsident Tillich spricht seinem Justizminister das Vertrauen aus - wie lange noch?

Von Oliver Köhr, ARD-Hauptstadtstudio

Schon wieder Sachsen. Das waren heute Morgen die ersten Kommentare zu dem Selbstmord in Leipzig. Meine erste Reaktion: Jetzt lasst Justiz und Politik doch erst mal das Geschehen erklären.

Leider muss ich sagen: Nach der Pressekonferenz sieht alles noch verheerender aus als befürchtet: Es gab eine völlige Fehleinschätzung der Lage. Durch die Justiz, vor allem aber durch die Politik. Da ist der aktuell gefährlichste Terrorverdächtige in ganz Deutschland. Und der wird nicht rund um die Uhr überwacht? Per Video ist das in Sachsen verboten. Also: Warum sitzt da nicht ohne Pause jemand vor dem Haftraum? Haben wir nicht für nötig befunden, sagt der Gefängnisdirektor. Eine völlige Fehleinschätzung der Lage.

Da ist ein möglicher Selbstmordattentäter. Verdächtigt, einen Sprengstoffgürtel zu basteln. Der Mann hantiert dann auch noch in seiner Zelle an Lampe und Steckdose herum. Aber eine Psychologin sieht keine akute Selbstmordgefahr. Wieso geht man nicht - zumal bei diesem speziellen Häftling - auf Nummer sicher und überwacht ihn trotzdem pausenlos? Eine völlige Fehleinschätzung der Lage.

Auch die Politik hat versagt

Da ist ein Terrorverdächtiger aus Syrien. Dieser Mann kann vielleicht aussagen zur IS-Ausbildung und Terror in Deutschland wie wenige vor ihm. Ein Glücksfall für die Ermittler. Wieso sagen sich nicht der sächsische Innenminister, der Justizminister, der Ministerpräsident: Das mit der Verhaftung hat schon nicht so gut geklappt, ab jetzt darf nichts mehr schiefgehen. Und wenn da zehn Leute gleichzeitig vor der Zelle stehen und aufpassen. Aber: Auch die sächsische Politik hat die Lage völlig falsch eingeschätzt.

Ministerpräsident Stanislaw Tillich lässt ausrichten, er vertraue voll und ganz seinem Justizminister. Wenn Angela Merkel einem Minister ihr vollstes Vertrauen ausspricht, dann hat es in der Vergangenheit nicht mehr lange gedauert bis zu dessen Rücktritt. Und es sind schon Minister wegen wesentlich weniger zurückgetreten. Aber gut möglich, dass sie in Sachsen die Lage völlig anders einschätzen…

Redaktioneller Hinweis Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.