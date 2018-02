Von der Leyen und Gabriel straften alle Lügen, die von geschäftsführenden Ministern schwache Auftritte erwartet hatten. Ihr Eintreten für ein emanzipiertes Europa ist richtig.

Ein Kommentar von Sabine Hackländer, SWR

Geschäftsführend im Amt ist ein Makel, den Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Bundesaußenminister Sigmar Gabriel auf dieser Sicherheitskonferenz drei Tage lang mit sich herumschleppten. Zwei Politiker ohne wirkliche Entscheidungskompetenz - und noch viel weniger Zukunftsperspektive - jedenfalls, was den SPD-Mann Gabriel betrifft. Was sollten diese beide schon anrichten können, außer stumm und abwartend Däumchen zu drehen, während der Rest der Konferenzteilnehmer Weltpolitik macht?

Mittlerweile ist klar, wie falsch diese Einschätzung war. Denn Gabriel und von der Leyen haben bei dieser Konferenz eine Haltung gezeigt, die nichts mit der gewohnten Verzagtheit europäischer und damit bislang auch deutscher Politik in außen- und sicherheitspolitischen Fragen zu tun hat.

Im Gegenteil: Das Eintreten von der Leyens für die frisch ins Leben gerufene verstärkte militärische Zusammenarbeit PESCO ist glaubwürdig und konsequent, vom festen Vorsatz künftig Weltpolitik mitbestimmen zu wollen bis hin zu der ohne Zweifel schmerzhaften Erkenntnis, dass dann möglicherweise auch mehr deutsche Soldaten an Einsätzen in Krisengebieten teilnehmen müssten.

Stärkeres Engagement wegen US-Politik

Das Werben für ein starkes Europa hat natürlich viel mit dem Rückzug der USA aus dieser Verantwortung zu tun. Plötzlich sät da einer Zweifel, ob die USA im sogenannten Bündnisfall tatsächlich zur Stelle wären. UN-Entwicklungsgelder werden gekürzt oder gestrichen und statt multinationaler Krisendiplomatie nur noch unilaterale Lösungen angestrebt.

Will Europa eine Weltordnung basierend auf den eigenen Werten und Freiheiten erhalten, wird es zukünftig sehr viel mehr dafür tun müssen. Gabriels Satz von der Zukunft, die gestaltet und nicht nur erduldet werden soll, macht da tatsächlich Sinn. Dabei geht es übrigens nicht um ein irgendwie geartetes Großmachtstreben, sondern um die Einsicht, dass sich die Europäische Union ihrer globalen Verantwortung nicht entziehen kann, weder beim Klimaschutz noch bei der Lösung internationaler Konflikte, sei es in der Ostukraine, in Syrien oder im Nahen Osten.

Hier die Augen zuzumachen, wird nicht helfen. Das war in München drei Tage lang für jedermann gut sichtbar, beispielsweise in dem Moment, als Israels Premier Benjamin Netanyahu das iranische Atomabkommen von 2015 mit dem Münchner Abkommen von 1938 verglich. So wie die Zugeständnisse an Hitler das Nazi-Regime nur ermutigt hätten, würde auch der Iran darin bestärkt, sein Atomprogramm auszubauen, lautete die Argumentation des israelischen Premiers.

Eine Interpretation, der man sicherlich nicht folgen muss, die aber zeigt, dass ein Wegducken Europas nicht möglich ist. Für die geschäftsführende Bundesregierung war es also ein guter Auftritt, der für einen Moment den Eindruck zerstreute, dass die deutsche Regierung derzeit nicht entscheidungs- beziehungsweise handlungsfähig sei.

Ergebnisse der Münchner Sicherheitskonferenz

Sabine Hackländer, ARD Brüssel

18.02.2018 15:52 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Redaktioneller Hinweis Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 18. Februar 2018 um 14:04 Uhr.