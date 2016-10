Bei der Forderung nach Ausweitung der Geheimdienstbefugnisse gegenüber Flüchtlingen gehe es nicht um einen Generalverdacht, meint Frank Wahlig. Im Gegenteil. Eine bessere Aufklärung und Kontrolle darüber, wer ins Land kommt, helfe gerade den Integrationswilligen.

Ein Kommentar von Frank Wahlig, ARD-Hauptstadtstudio

Wenn jetzt Sicherheitspolitiker der Union verlangen, dass Nachrichtendienste und Polizei Zugriff auf sogenannte Kerndaten von Flüchtlingen haben sollen, dann gibt es hier auch Kritik - von Seiten der SPD. Als ob Teile der politischen Klasse erst gar nicht wissen möchten, wer da alles ins Land kommt und warum und woher jemand kommt.

In der Hochzeit der Willkommenskultur galt der Satz: Vertrauen ist gut. Jetzt muss gelten: Kontrolle ist besser. Auf allen Ebenen, mit allen Mitteln. Eine aufgeschreckte Kanzlerin kündigt daher Gesetzesänderungen an: Wir müssen alles tun, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Da ist offenbar enorm Luft nach oben. Da ist in der jüngsten Vergangenheit nicht genug getan worden.

Bessere Aufklärung trägt zur Integration bei

Einwanderung von mehr als einer Million Menschen ist ein Risiko. Aber es gibt keinen Generalverdacht gegenüber Migranten - davor warnen Politiker, einer Floskel gleich. Es geht um Wissen über Migranten, über diejenigen, die bleiben wollen. Ein besseres Aufklären hilft gerade jenen, die Grund zur Einwanderung hatten und sich integrieren wollen. Die sogar mitarbeiten wollen, dass Ankommen, dass Integration gelingt.

Leichtfertig wäre es nun zu sagen, keine Kontrolle, kein Nachfragen, keine Einbindung der Nachrichtendienste, weil das dem Eingeständnis des Versagens gleichkäme. Und das nütze nur den Rechten, der AfD also. Es gibt nun wahrlich Wichtigeres in diesem Land, als politisches Handeln sein zu lassen, weil es der AfD nützen könnte.

Die vornehmste und wichtigste Aufgabe des Staates ist es, Sicherheit für seine Bürger zu gewährleisten. Vertrauen war vielleicht gut - Kontrolle ist jetzt besser.

F. Wahlig, ARD Berlin

