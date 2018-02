Die öffentlich-rechtlichen Sender sind Diener der Gesellschaft. Sie recherchieren, informieren und unterhalten. Wir sind aber nicht unfehlbar. Nötig ist daher auch Selbstkritik.

Ein Kommentar von Sonia Seymour Mikich, WDR

Ich wünsche der Schweiz, dass ihr öffentlicher Rundfunk erhalten bleibt. Was für eine Errungenschaft: Angebote für alle - ohne damit Geld machen zu müssen. Ohne Rücksicht auf den Staat oder mächtige Wirtschaftsgruppen.

Wir Öffentlich-Rechtlichen sind Diener einer Gesellschaft, die informiert, unterhalten und aufgeklärt bleiben will. Weil die Gesellschaft aber immer mehr zerbröselt, in immer kleinere Gruppen, ist eine gemeinsame Öffentlichkeit so wichtig.

"Wir, Unser, Uns". Ob Eishockeydrama, Tatort, fantastische Unterwasserwelten, Reportagen vor der Haustür, Breaking News.

Aufklärung - ist öffentlich-rechtliche DNA. Wer zeigt die Namen von milliardenschweren Steuerverbrechern? Wer durchleuchtet das Doping im Sport? Wer bitteschön, schickt die Reporterin ins lebensgefährliche Nordnigeria, auf der Suche nach den verschleppten Schulmädchen?

WIr sind aber nicht unfehlbar

Menschen befähigen, ein eigenes Urteil zu bilden, ist teuer, gesprächswertig und für die Demokratie wie Sauerstoff. Wir sind aber nicht unfehlbar.

Und deswegen Selbstreflexion: Wir werden ja von allen bezahlt. Bilden wir die Interessen aller ab? Deswegen Selbstkritik: Sind wir zu schnell beleidigt, wenn wir hinterfragt werden? Deswegen Selbstbescheidung: Sind wir wirklich im Besitz der einzigen Wahrheit? Wir Macher diskutieren das längst, glauben Sie mir.

Und noch ein Letztes, ich bin auch normale Nutzerin: Ja, ich brauche auch nicht alles, was mir ARD und ZDF so anbieten. Aber: Was ich langweilig finde, ruft in anderen große Vorfreude auf. Ich schaffe es spielend, mit Fernsehen, Radio, Online zwei, drei Stunden am Tag gut zu verbringen. Mit Sachen, die spannend oder entspannend, anspruchsvoll oder seicht sind. Niemand zwingt mich, irgendetwas anzuschauen. Den Rundfunkbeitrag hole ich durch viele Programmjuwelen locker wieder rein. Und nein, kein Chef, kein Lobbyist hat mir diesen Text vorgetrötet.

Sonia Seymour Mikich, WDR, kommentiert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

tagesthemen 22:15 Uhr, 28.02.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-381115~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Redaktioneller Hinweis Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.

Über dieses Thema berichten die tagesthemen am 28. Februar 2018 um 22:15 Uhr.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Deutschland