Es war alles andere als ein Durchbruch - trotzdem gab die Klimakonferenz in Bonn Anlass zur Hoffnung. Ja, es geht voran, auch ohne die US-Regierung. Deutschland spielt in dem Prozess aber nur noch eine Nebenrolle: Die Führung haben andere übernommen.

Ein Kommentar von Werner Eckert, SWR

Die Klimakonferenzen sind wie Ochsenwagen auf Feldwegen unterwegs - langsam, rumpelnd … aber irgendwie geht's voran. Die positiven Signale von Bonn: Die Kohlezeit geht zu Ende. Egal, wie schwierig die Diskussion in Berlin gerade ist. Mehr als 20 Staaten haben den Kohleausstieg bei der Klimakonferenz aus der Exotenecke rausgeholt.

Das wird zum Mainstream. Weil Kohlekraftwerke krank machen, weil sie der Klimakiller Nummer eins sind und vor allem: weil das Geld der Welt nicht mehr an Kohle glaubt. Die Investoren wenden sich ab. Wenn Siemens jetzt Leute entlassen muss, weil die weltweite Nachfrage nach Turbinen für Großkraftwerke zurückgeht, dann zeigt das: Es tut sich was - nicht nur bei Konferenzen, sondern in der realen Welt. Die setzt auf erneuerbare Energien.

Mit den USA - auch ohne Trump

Das andere Signal von Bonn: Die USA sind weiter - irgendwie - dabei. "We are still in" haben viele US-Bundesstaaten, Firmen und Städte hier mit einem ziemlich lauten und großen Auftritt klar gemacht. Wir machen weiter Klimaschutz und scheren uns nicht um Trump - mit "Stars" wie Arnold Schwarzenegger und dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister Bloomberg. Auch von den anderen Nationen hat sich keiner mitreißen lassen vom Ausstieg Washingtons aus dem internationalen Klimaschutz. Donald allein zu Hause… eine klare Botschaft.

Die Verhandlungen selbst waren - völlig vorhersehbar - kein Kracher. Eher Graubrot für die Unterhändler. Sie haben geliefert. Deutschland war ein guter technischer Gastgeber, ein dienlicher Unterhändler, die deutsche Delegation macht da immer einen ausgezeichneten Job, und: Deutschland ist ein wichtiger Finanzier des internationalen Klimaschutzes. Das ist die positive Bilanz.

Von der Führungsrolle zum Mitläufer

Aber: Politische Führung haben hier andere übernommen. Die Bundesregierung nur geschäftsführend im Amt, die Kanzlerin paralysiert durch die Sondierungen - da war wohl auch nicht mehr möglich. Angela Merkel hat aber auch klar gemacht: Kohle, Braunkohle wird einen wesentlichen Beitrag zum nationalen Klimaschutz leisten müssen. Klartext: Ein Ausstiegsplan kommt - wie auch immer!

Der Ochsenkarren rumpelt weiter - nach Polen. Dort ist die nächste Klimakonferenz 2018. Dort werden wieder Entscheidungen gefällt werden müssen und dort braucht es auch wieder politische Führung. China hat sich in diesem Jahr sehr zurückgehalten, und der EU fehlt es offensichtlich an Kraft, eine Führungsrolle zu übernehmen.

In Paris vor zwei Jahren ist das Klimaschutzabkommen nur zustande gekommen, weil mutige Menschen das in die Hand genommen haben. Fürs nächste Jahr heißt das jetzt: Führungspersonal gesucht.