Elterngeld Plus

Das 2015 eingeführte Elterngeld Plus ist eine Alternative zum klassischen Elterngeld. Es soll die schnelle Rückkehr in den Beruf erleichtern. Ziel ist es, Mütter und Väter zu unterstützen, die sich die Betreuung ihres Kindes sowie die Arbeitszeit im Job teilen wollen. Das Elterngeld Plus kann doppelt so lange bezogen werden wie das Elterngeld - also bis zu 24 Monate plus vier Monate Partnerschaftsbonus. Wer es nutzt, bekommt pro Monat mindestens 150 Euro und höchstens 900 Euro und damit höchstens die Hälfte des klassischen Elterngelds. Die genaue Höhe ergibt sich aus dem Unterschied zwischen dem Nettoeinkommen vor der Geburt und dem Nettoeinkommen nach der Geburt. Das Elterngeld Plus liegt ebenso wie das Elterngeld bei 65 Prozent dieser Differenz. Für Väter und Mütter, die nicht arbeiten, ist dann das Elterngeld Plus genau halb so hoch wie das Elterngeld. Wer sich aber für Teilzeitarbeit entscheidet, kann durch das Elterngeld Plus in der Summe deutlich mehr Geld vom Staat bekommen als durch das klassische Elterngeld. Beide Varianten lassen sich auch kombinieren. Dabei können sich Vater und Mutter monatsweise für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden und dabei auch zeitgleich Elterngeld Plus beziehen.