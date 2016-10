Wenn deutsche Hersteller bis 2030 nichts Besseres zu bieten haben als steinzeitliche Verbrennungsmotoren, ist das das Problem, nicht der Beschluss des Bundesrats. Denn es wird höchste Zeit, dass Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden - gerade im Bereich Verkehr.

Ein Kommentar von Werner Eckert, SWR

Heiliges Blechle! Dieser Reflex funktioniert also noch: Beim Thema Auto schaltet Deutschland zuverlässig in den Kampfmodus. Bauch rein, Brust raus, Hirn aus. Was hat denn der Bundesrat da Schlimmes aufgeschrieben?

Mal jenseits der Schlagzeilen: Der Bundesrat fordert die EU auf, sie möge Vorschläge machen, wie Steuern und Abgaben so geändert werden könnten, dass - jetzt kommt´s! - spätestens ab dem Jahr 2030 unionsweit nur noch emissionsfreie Pkw zugelassen werden.

Das steht so in vielen offiziellen Papieren. Und selbst die Weltbank, der Internationale Währungsfonds und jede Menge liberaler Wirtschaftsforscher fordern das. Mit Verbot hat das erst einmal gar nichts zu tun. Das ist der erste Kurzschluss in dieser aufgeregten Debatte.

Mini-Verbesserungen der Autobauer reichen nicht

Zweitens: Ja, wie stellen wir uns das denn vor mit dem Klimaschutz - also ganz praktisch? Bis zur Mitte des Jahrhunderts soll Schluss sein mit fossilen Energien. 2050 - das ist übermorgen! Der Verkehr ist dabei ein zentraler Punkt. Bei dem Thema geht es gerade gar nicht voran. Also ist es ziemlich sinnvoll, mal anzufangen. Und zwar jenseits der Mini-Verbesserungen, die die stockkonservativen Autobauer freiwillig leisten wollen - und dann doch nur auf dem Papier erfüllen.

Die Autokonzerne sollten sich mal an ihre eigene Geschichte erinnern: Vor Otto- und Diesel gab es Pferde und Kutscher. Die Innovation "Auto" hat eine alte Branche platt gemacht und eine Menge Menschen drum herum arbeitslos. Und sie musste gegen Widerstand ankämpfen. Der deutsche Kaiser hielt am Pferde fest.

Hersteller müssen innovativer werden

Das hat den Verbrennungsmotor nicht aufgehalten. Das Bessere ist der Feind des Guten. Jetzt mal wieder - nur mit vertauschten Rollen. Jetzt geht es mindestens um Elektro- und Brennstoffzellen-Autos, wahrscheinlich auch noch um ganz andere Formen der Mobilität.

Wenn die deutschen Hersteller 2030 noch immer nichts Besseres zu bieten haben als steinzeitliche Verbrennungsmotoren, dann ist das das Problem - und nicht irgend ein vager Beschluss der Bundesländer.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 8. Oktober 2016 um 20:00 Uhr.