Der Mut, mit dem der peruanische Kleinbauer Lliuya wegen des Klimawandels gegen RWE vor Gericht geht, ist bemerkenswert, meint Detlef Flintz. Sich als Verursacher von CO2-Emissionen wegzuducken, sei bislang legal. Gut, dass die Richter die Klage nun zugelassen hätten.

Ein Kommentar von Detlef Flintz, WDR

Die eine Firma jagt den Klimakiller CO2 in die Luft, der ganze Existenzen bedroht. Die andere wirft einen Chemiecocktail mit Glyphosat auf den Markt - ein Spritzmittel, das krank machen kann. Und die nächste schickt Dieselautos auf die Straße, die einem die Luft zum Atmen rauben.

Und wo ist der Zusammenhang? Hier: Immer ist - der platte Begriff sei hier erlaubt - immer ist der "kleine Mann" der Gekniffene. Er hat ein Problem. Aber wer schuld dran ist, das ist nicht bewiesen.

Gründe, Ursachen, Faktoren

Der krebskranke Bauer, der viel Glyphosat gespritzt hat - es gibt viele Gründe, warum man Krebs bekommen kann! Die zwölfjährige Asthmakranke, die an einer Hauptverkehrsader wohnt - es gibt viele Ursachen, die an schlechter Luft schuld sind! Und der Peruaner, der sich vor einer Gletscherschmelze und der um sein Leben fürchtet - schlecht für ihn, aber viele Faktoren heizen nun mal das Klima in den Anden auf!

Keiner will's gewesen sein - und nach dem "Prinzip Schulterzucken" funktioniert fast überall das Rechts- und Wirtschaftssystem. Wo liegt die Beweislast? Antwort: Bei denen, die den Schaden haben. Und wer ist fein raus? Der, der die Gefahr in die Welt setzt.

Gegen einen Großen vor Gericht ziehen

Sich wegducken - das ist absolut legal, und das nicht nur in unserem Land. Anwälte überlegen es sich deshalb dreimal, ob sie gegen einen Großen vor Gericht ziehen. Bemerkenswert deshalb der Mut, RWE vor den Kadi zu bringen für mögliche Klimasünden 10.000 Kilometer Luftlinie weit weg in Peru.

Und gut, dass die Richter in Hamm wenigstens darüber nachdenken, ob sie RWE wirklich davonkommen lassen, mit dem "Prinzip Schulterzucken".

Redaktioneller Hinweis Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.