Die gute Nachricht des Klimaberichts: Es ist noch nicht zu spät. Doch die Bundesregierung ist abgetaucht, Klimakanzlerin war gestern. Statt Vorbild zu sein, ist Deutschland ein abschreckendes Beispiel.

Ein Kommentar von Werner Eckert, SWR

Erst wenn die Jungs am Sonntag beim Fußball reihenweise mit Hitzschlag umkippen und wenn die Alten im Sommer gar nicht mehr vor die Tür können, erst wenn die Tomaten aus Spanien wegen Wassermangel so richtig teuer werden, dann wird der Mensch begreifen, was Klimawandel wirklich ist. So würde es vielleicht der legendäre Häuptling Seattle heute formulieren. Oder vielleicht auch so: Erst wenn nicht Tausende, sondern viele Millionen Menschen wirklich dauerhaft auf dieser Welt nach Norden drängen, dahin wo man dann noch leben kann ...

Jede Anstrengung lohnt

Das Dumme ist: Das passiert nicht morgen, sondern in zwei, drei vielleicht fünf Jahrzehnten. Wenn die Menschheit wirklich so schwer von Begriff ist, dann ist es zu spät, um etwas gegen den Wandel tun. Das sagen die 6000 Wissenschaftler des Weltklimarates immer wieder. Und diesmal auch noch: Nicht erst bei den berühmten zwei Grad wird es kritisch, sondern weit davor. Jede Anstrengung lohnt - auch ökonomisch. Das haben die frisch gekürten Wirtschaftsnobelpreisträger belegt.

Jetzt, gerade eben, ginge auch noch was. Das ist die gute Nachricht in dem Bericht. Das Pariser Klimaschutzabkommen reicht aber längst nicht aus. Und das liegt nicht nur an Trump und Co.

Klimakanzlerin war gestern

Die Bundesregierung: voll abgetaucht beim Thema. Die Klimakanzlerin von damals bremst das Thema heute in der EU aus. Und dabei ist der Kohleausstieg schnell machbar. Gebt den Menschen in den Revieren schnell eine Perspektive, statt sie als Kanonenfutter gegen den wirtschaftlichen Wandel zu missbrauchen.

Deutschland kann die Welt nicht alleine retten, auch das ist richtig. Aber mit seinem Geld und Know-how könnte Deutschland ein Vorbild sein. War es einmal. Derzeit ist Deutschland ein abschreckendes Beispiel.

Redaktioneller Hinweis Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.

Mehr zu diesem Thema: Nachrichtenatlas | Deutschland | Berlin