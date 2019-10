Katalonien-Prozess Das Urteil ist eine Zäsur

Die hohen Haftstrafen für die katalanischen Separatisten sind ein Warnschuss, meint Marc Dugge. Mittelfristig könnte das Urteil pragmatischen Kräften in Katalonien Auftrieb verleihen.

Ein Kommentar von Marc Dugge, zzt. Barcelona

Das höchste Strafmaß ist ihnen erspart geblieben: Das Oberste Spanische Gericht hat die Angeklagten nicht der "Rebellion" schuldig gesprochen, so wie es die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Die Richter konnten nicht erkennen, dass die Separatisten die verfassungsmäßige Ordnung gewaltsam ändern wollten. In Deutschland nennt sich das Hochverrat. Putschisten machen so etwas, darauf stehen in Spanien bis zu 30 Jahre Haft.

In Katalonien sei das nicht passiert, so die Richter. Die Angeklagten hätten nicht auf Gewalt gesetzt, um die Unabhängigkeit der Region herbeizuführen. Das Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober 2017 war aus Sicht des Gerichts aber durchaus eine "tumultartige Erhebung". Die Angeklagten seien dafür verantwortlich. Damit hätten sie sich der "sedición", des "Aufruhrs" schuldig gemacht. Ein Straftatbestand, den es so in Deutschland nicht mehr gibt. Der frühere katalanische Vizeregierungschef Oriol Junqueras soll deswegen für 13 Jahre hinter Gitter. Eine sehr lange, furchtbar lange Zeit.

Das Referendum war illegal

Die Sichtweise des Gerichts lässt sich nachvollziehen. Die Angeklagten wegen Rebellion zu verurteilen, wäre schwer zu rechtfertigen gewesen. Schließlich hat die katalanische Unabhängigkeitsbewegung ganz überwiegend friedlich für ihre Ziele gekämpft. Und tut das auch heute noch. Ihren Anführern einen Willen zu einem gewaltsamen Umsturz zu unterstellen, wäre absurd. Trotzdem haben die verurteilten Politiker und Aktivisten den Plan einer Abspaltung von Katalonien vorangetrieben - und sich auch über geltende Gesetze hinweggesetzt. Das Referendum war verfassungswidrig und daher illegal. Die Separatisten scherte es nicht: Sie zogen es trotzdem durch. Und riefen wenig später im Parlament eine fiktive unabhängige Republik aus.

Dass ein Rechtsstaat ein solches Vorgehen nicht dulden darf, liegt auf der Hand. Ob es tatsächlich 13 Jahre Gefängnis sein müssen, ist eine andere Frage. Der Europarat in Straßburg hat festgestellt, dass Verurteilte in Spanien deutlich längere Haftstrafen absitzenmüssen als in den meisten anderen europäischen Ländern. Wahr ist aber auch, dass viele Gefangene vorzeitig entlassen werden. Haftstrafen unter zwei Jahren werden erst gar nicht angetreten.

Herbst 2017 ist juristisch aufgearbeitet

In jedem Fall stellt das Urteil eine Zäsur da. Der Herbst 2017 in Katalonien ist damit juristisch vorerst aufgearbeitet. Die Freisprüche, auf die die Separatisten gehofft hatten, sind ausgeblieben. Das Gericht hat vielmehr klargestellt, dass jene, die eine Unabhängigkeit propagieren und sich nicht an die Verfassung halten, hohe Strafen riskieren. Ein Warnschuss für die Zukunft.

Auch in den kommenden Tagen dürften in Katalonien viele auf die Straße gehen und ihrer Empörung Luft machen. Mittelfristig könnte das Urteil aber die politische Landschaft in Katalonien neu ausgestalten. Möglicherweise bekommen dann pragmatische Kräfte Auftrieb. Zum Beispiel jene, die für mehr Autonomierechte von Katalonien kämpfen statt für eine schnelle Unabhängigkeit. Dass diese nicht leicht zu haben ist, hat das aktuelle Urteil einmal mehr gezeigt.

Das Urteil im Katalonien-Prozess - Eine Zäsur (Kommentar)

Marc Dugge, ARD Madrid

14.10.2019 14:17 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Redaktioneller Hinweis Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.