Innenminister Salvinis provozierte Neuwahlen haben dazu geführt, dass sich zwei bisherige Kontrahenten beschnuppern. Ein gemeinsames Nein zu Salvini ist aber noch keine ausreichende Basis für eine Koalition.

Es ist dieses Bild, das in Erinnerung bleibt. Matteo Salvini sitzt auf der Regierungsbank und muss sich wie ein Schulbub anhören, dass der neben ihm stehende Ministerpräsident Conte ihn für seine Fehler rügt. Gelegentlich schüttelt der Lega-Chef störrisch den Kopf - aber wer in dieser Situation politisch die Ansage macht, ist unübersehbar. Der lange so willfährige Conte hat in der letzten Stunde seiner Regierung den Spieß umgedreht, auf für Salvini schmerzhafte Weise.

Der Lega-Chef, monatelang der starke Mann in der italienischen Politik, ist der erste Verlierer der von ihm selbst provozierten Regierungskrise. Wenn es für Salvini schlecht läuft, könnte sich der Mann, der Italien den Verlauf der weiteren Wochen diktieren wollte, bald auf der Oppositionsbank wiederfinden. Sozusagen als Strafe für politische Hybris. Schließlich sieht Italiens Verfassung nicht vor, dass Neuwahlen ausgerufen werden, wenn es dem Führer einer Partei mit guten Umfragezahlen gerade passt. Die Entscheidung liegt allein beim Staatspräsidenten. Und der hat seit der Debatte im Senat ein paar Gründe mehr, einer möglichen neuen Mehrheit - ohne Salvini - eine Chance zu geben.

Eine eigentlich unvorstellbare Annäherung

Denn während Contes Rede zeigte sich eine bis vor zwei Wochen nicht vorstellbare atmosphärisch-politische Annäherung. Dass Fünf-Sterne-Bewegung und die bislang oppositionellen Demokraten mal gemeinsam im Parlament Beifall klatschen, war bislang so wahrscheinlich wie ein Wechsel des Papstes zum Protestantismus. Salvinis Bestreben, mit provozierten Neuwahlen den politischen Durchmarsch zu versuchen, hat dazu geführt, dass sich zwei bisherige Kontrahenten zumindest beschnuppern.

Ein gemeinsames Nein zu Salvini ist aber noch keine ausreichende Basis für ein Regierungsprogramm. Dennoch dürften für Staatspräsident Mattarella die Signale der Annäherung genügen, um zumindest Sondierungsgespräche zwischen Fünf-Sterne-Bewegung und Demokraten anzustoßen. Programmatisch scheint eine Zusammenarbeit durchaus machbar. In der Wirtschafts- und Sozialpolitik, beim Migrationsthema, aber auch in Umweltfragen und der Familienpolitik sind sich beide Parteien näher, als sie es bislang einräumen wollten.

Demokraten müssten Populisten zähmen

Doch die Fünf-Sterne-Bewegung bleibt eine populistische Partei und vertritt gerade in der Finanzpolitik, teilweise aber auch in der Außen- und Europapolitik, problematische Positionen. Nur mal zur Erinnerung: Es waren die Fünf Sterne und nicht die Lega, die Italiens Rekorddefizit mit ihren Anhängern vor dem Regierungspalast feierten, sich an die Seite des Maduro-Regimes in Venezuela stellten und bis heute die Gelbwesten in Frankreich unterstützen. Die Demokraten sollten sich sehr sicher sein, wenn sie mit den Populisten in eine Regierung einsteigen, dass sie diese auch im Zaum halten können. Eine weitere Chaoskoalition in Rom können weder Italien noch Europa verkraften.

Ein Kommentar von Jörg Seisselberg, ARD-Studio Rom

20.08.2019 23:44 Uhr