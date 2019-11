Die Grünen haben einen erfolgreichen Parteitag hinter sich. Die Chefs mit Rekordergebnis wiedergewählt, thematisch verbreitert, Streit vermieden - es läuft für die Partei.

Ein Kommentar von Nina Barth, SWR

"Fast da. Aber noch lange nicht am Ziel", steht draußen auf einem riesigen Plakat an der Halle. Und das trifft es ziemlich gut. Denn die Grünen haben sich auf den Weg gemacht, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Man hört schon jetzt die Kommentare: Die Medien gingen zu freundlich mit den Grünen um, Journalisten seien doch sowieso alle Grünen-Freunde. Aber warum nicht sagen, wenn etwas strategisch gut und ziemlich clever war?

"Fast schon langweilig"

Und das war dieser Parteitag. Er war fehlerfrei durchchoreographiert bis ins kleinste Detail. "Fast wie eine amerikanische Wahlkampf-Veranstaltung", sagte ein Delegierter. Ein anderer mit Augenzwinkern: "fast schon langweilig".

Die Grünen haben sich tatsächlich so geschlossen präsentiert wie noch nie: 97 Prozent für Annalena Baerbock, 90 Prozent für Robert Habeck bei der Wiederwahl als Parteichefs. Ein Ergebnis, das es so bei den Grünen noch nie gab. Sie drängen an die Macht, sie wollen mitregieren. Eine Botschaft, die nicht nur von den beiden Parteivorsitzenden ausging, sondern von der ganzen Partei - auch das ist neu.

Thematische Verbreiterung

Dass es da nicht reicht, Milieu-Partei zu sein, ist klar. Deshalb stellten die Grünen auf diesem Parteitag unter anderem die Wirtschaftspolitik in den Mittelpunkt. Denn gerade da haben sie bei der Kompetenzzuschreibung noch viel Luft nach oben. Auf dem Parteitag zeigten sie, wie sie die sozial-ökologische Transformation, wie sie es nennen, schaffen wollen.

Die Grünen debattierten in der Sache. Den großen Zoff gab es nicht, der war aber auch nicht zu erwarten. Den drohenden Homöopathie-Streit - die "Globukalypse" - haben sie schon im Vorfeld vertagt. Eine Kommission soll sich darum kümmern. Einzig das Wlan-Passwort auf dem Parteitag erinnerte selbstironisch daran: "Globuli!".

K-Frage - vertagt

Natürlich birgt auch die K-Frage Sprengstoff. Aber um die wollen sich die Grünen kümmern, wenn sie ansteht. Bis dahin haben sie sie zum Nicht-Thema erklärt. Das passt zu den Grünen, die inzwischen clevere Strategen geworden sind. Auch wenn manche das vielleicht bedauern, eine schlechte Voraussetzung für den Weg an die Macht ist es jedenfalls nicht.

Kommentar: Clevere Stategen - Die Grünen drängen an die Macht

Nina Barth, ARD Berlin zzt. Bielefeld

17.11.2019 16:06 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Redaktioneller Hinweis Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 17. November 2019 um 16:00 Uhr.