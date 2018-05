Die Rede der Kanzlerin im Bundestag war klug und engagiert - auch weil sie mit keinem Wort auf die verbalen Entgleisungen der AfD einging. Weidels Äußerungen hätten an dunkelste Zeiten erinnert.

Ein Kommentar von Rainald Becker, SWR

Ohne Bestäubung gibt es bekanntlich kein Leben, daran muss die Kanzlerin im Deutschen Bundestag wohl gedacht haben. Am Ende ihrer Rede ist sie jedenfalls bei den Bienen angekommen, die "stünden pars pro toto für Artenvielfalt". Und dann erinnert Angela Merkel noch an den Weltbienentag am 20. Mai.

Es ist eine kluge, engagierte Rede der Kanzlerin, eine ihrer besseren. Klug, weil sie mit keinem Wort auf die rüden Angriffe und verbalen Entgleisungen der AfD eingeht. Deren Fraktionschefin Alice Weidel schwadroniert von Burkas, "Kopftuchmädchen" und "alimentierten Messermännern", erinnert so an dunkelste parlamentarische Zeiten in Deutschland, hat aber ansonsten nicht viel zu bieten.

Keine eigenen Akzente, dafür immer wieder das bekannte Eindimensionale: gegen Flüchtlinge, gegen Europa - eigentlich gegen alles. Weidel und die AfD wollen offensichtlich nur eins: provozieren!

Nach Weidel geht es auch um Inhalte

Nach Weidel wird das Niveau dann besser, es geht auch um Inhalte. Die Bundeswehr braucht Ausrüstung, nicht Aufrüstung, ruft die Kanzlerin beispielsweise den Kritikern eines steigenden Wehretats zu.

Erfreulicherweise ist auch viel von Verantwortung die Rede - von außen- und europapolitischer Verantwortung, von klaren Bekenntnissen zu Europa.

Proeuropäischer Grundkonsens

Es entsteht der beruhigende und erfreuliche Eindruck, dass hier zwar um Positionen und Details gerungen wird - so muss es ja auch sein - aber dass Regierung und Opposition doch einen proeuropäischen Grundkonsens haben. Also alle Parteien, bis auf die sogenannte Alternative. Aber das hatten wir ja auch schon.

