Der Werbeboykott bei Facebook hat für das Unternehmen finanzielle Folgen. Das Problem geht aber über das Unternehmen hinaus. Die US-Politik hätte schon lange Regeln gegen Hasspostings aufstellen müssen.

Ein Kommentar von Marcus Schuler, ARD-Studio Los Angeles.

Das einzige Druckmittel auf Facebook scheint das Geld zu sein. Wenn die Umsätze plötzlich zurückgehen, dann merkt das auch Mark Zuckerberg. 53 Milliarden Euro - soviel hat sein Konzern allein am vergangenen Freitag an Börsenwert eingebüst.

Am Hungertuch müssen die Facebook-Angestellten in Menlo Park deswegen noch lange nicht nagen. Der Konzern ist mehr als 550 Milliarden Euro wert. Aber immerhin: Zum ersten Mal gibt es einen Warnschuss, der wehtut. Denn Firmen und Marketing-Industrie in den USA sagen: Wir wollen unsere Werbung nicht neben Inhalten schlimmster Rassisten oder völlig verblendeter Verschwörungstheoretiker sehen.

Zuckerberg hat Vertrauen verspielt

Jetzt wird spannend, ob sich auch europäische Unternehmen der Kampagne anschließen. Zuckerberg gibt sich, wie immer, uneinsichtig. Er kündigt zwar, wie immer, Verbesserung an, aber man traut ihm einfach nicht mehr. Das einstige Wunderkind hat das Vertrauen schon lange verspielt.

Es ist aber auch unfair, nur Facebook-Bashing zu betreiben. Die US-Politik hat auf diesem Feld schon vor vielen Jahren versagt. Sie hätten endlich Regeln schaffen müssen, die für alle Online-Plattformen aus dem Silicon Valley gleichermaßen gelten. Egal, ob sie jetzt Facebook, Twitter oder YouTube heißen.

Während man bei Twitter und der Google Tochter YouTube einsieht, Posting mit Hassbotschaften und Fake News zu markieren oder sogar auszublenden, selbst wenn sie von einem US-Präsidenten stammen, ist ein Mark Zuckerberg von dieser Einsicht aber noch weit entfernt.

Kommentar zum Anzeigenboykott gegen Facebook

Marcus Schuler, ARD Los Angeles

29.06.2020 07:52 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.