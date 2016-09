Die russische Parlamentswahl war ein einziges Schauspiel. Daran haben auch Putins Kritiker Schuld: Viele von ihnen hätten durch Nichtwählen versäumt, sich zu Wort zu melden. Und die Opposition habe zerstritten ein Trauerspiel aufgeführt.

Ein Kommentar von Markus Sambale, WDR

Die Duma-Wahl war eine Aufführung, die den Regisseuren der russischen Staatsmacht gefallen haben dürfte. Alle haben ihre Rollen perfekt gespielt. Und das Finale war grandios - jedenfalls für die Führung selbst.

Als Mitwirkende hätten wir: Den Teil der Bevölkerung, der - aus Überzeugung oder unter leichtem Druck - sein Kreuz bei der "richtigen" Partei, der des Präsidenten, gemacht hat.

Putin sorgt für Ruhe und Ordnung, denken viele, er macht Russland wieder groß und stark in der Welt. Dass es wirtschaftlich bergab geht im Land, die Armut steigt und die Korruption in höchsten Kreisen blüht, dafür könne der Präsident doch nichts. Diese Argumentation ist verbreitet.

Letzte Chance vertan, sich zu Wort zu melden

Beigetragen zum Schauspiel einer Wahl haben auch viele der kritisch und liberal denkenden Russen, in Moskau und Sankt Petersburg beispielsweise. Sie sind einfach zuhause geblieben und gar nicht wählen gegangen. Und haben damit die vielleicht letzte Chance vertan, sich - wenn auch leise - zu Wort zu melden. Auch wenn die Apathie ein Stück weit nachvollziehbar ist, mit ihrem Fernbleiben haben sie der Kreml-Partei "Geeintes Russland" in die Hände gespielt. In anderen Ländern wäre eine Wahlbeteiligung von teils nur 30 Prozent ein Alarmsignal. In Russland gibt es dafür ein Lob vom Präsidenten.

Die Opposition führte innerhalb des großen Stücks ihr eigenes Trauerspiel auf: Sie zeigte sich zerstritten und uneinig, das Spitzenpersonal überzeugte nicht. Gleichzeitig konnte sich die Staatsmacht, die inzwischen fast eins ist mit der Kreml-Partei, darauf verlassen, dass gelenkte Medien, Justiz und Behörden ihren Job machten und die wenigen chancenreichen Oppositionellen außer Gefecht setzten.

Kritikern Wind aus den Segeln genommen

Übrigens hat auch die durchaus ehrenwerte Chefin der Wahlkommission ihren Beitrag geleistet zum Gelingen der Inszenierung. Mit dem von ihr verliehenen Gütesiegel "Wahlen 2016 - so sauber wie möglich" nimmt sie Kritikern gleich etwas Wind aus den Segeln. Sogar die plumpen Fälscher in der Provinz, die stapelweise Stimmzettel in die Urne gesteckt haben und dabei gefilmt wurden, erzielen einen gewünschten Effekt. Die Behörden können sie öffentlichkeitswirksam zur Verantwortung ziehen. Und damit ablenken von den strukturellen Hürden, durch die Oppositionelle benachteiligt wurden.

Das große Finale des Stücks war das Wahlergebnis: Eine Dreiviertelmehrheit hat die Partei "Geeintes Russland" im neuen Parlament. Viel Einfluss hat die Duma ohnehin nicht, und inhaltliche Debatten sind selten. Jetzt kann man sie sich komplett sparen, stattdessen werden die Abgeordneten nur noch um Geld und Posten streiten. In eineinhalb Jahren ist die Fortsetzung des Schauspiels geplant. Der Titel dann: Präsidentenwahl 2018.

Duma-Wahl 2016: "Ein Schauspiel ganz im Sinne des Kremls"

M. Sambale, ARD Moskau

