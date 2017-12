Söder gewählt, Seehofer wiedergewählt, Harmonie-Festspiele mit Merkel - der CSU-Parteitag war ein Erfolg auf ganzer Linie. Doch nach der Inszenierung muss sich nun zeigen, wie lange der Burgfriede zwischen den einstigen Erzrivalen hält.

Ein Kommentar von Oliver Köhr, ARD-Hauptstadtstudio

Dass der öffentliche Friedensschluss zwischen Seehofer und Söder ein bisschen was Verlogenes haben würde, das war zu erwarten. Aber Horst Seehofer übertreibt es. Er kommt fast ins Schwärmen, wie gut die Zusammenarbeit war. Und dass der Markus der perfekte Finanzminister gewesen sei. Und dann muss es noch dieser Vergleich sein: Der Streit, die "Schmutzeleien" wie Seehofer es nannte, habe allenfalls den Effekt einer Knallerbse gehabt.

Und auch wenn Söder die Liebesbekundungen ein bisschen weniger euphorisch vorträgt: Er beschwört die tolle neue Zusammenarbeit genauso. Es gehe jetzt ums Land, die Partei, Verantwortung sagt auch er auch einige Male.

Bloß auf eine Frage bekommt heute niemand eine Antwort: Schaffen die beiden das, trotz der gegenseitigen Abneigung den jeweils anderen im Amt zu ertragen?

Eine erfolgreiche Inszenierung

In einer anderen Frage ist die Antwort dagegen eindeutig: Der Parteitag war für die CSU-Führung ein Erfolg. Weil alles genauso passiert ist, wie sie es sich gewünscht haben. Seehofer hat eine emotionale, leicht selbstkritische, trotzdem selbstbewusste Rede gehalten. Die Delegierten haben ein bisschen gelangweilt zugehört, aber gelegentlich brav applaudiert. Dann haben sie ihn wiedergewählt. Zwar mit Seehofers bisher schlechtestem Ergebnis, aber ohne allzu schmerzende Watschn.

Dann hat Söder eine kämpferische Bewerbungsrede gehalten. Die Delegierten haben sich mitreißen lassen, gejohlt und am Ende euphorisch gejubelt. Und dann haben sie ihn mit vier Gegenstimmen zum Ministerpräsidenten-Kandidaten gemacht - die Kritiker, die just zu der Zeit den Saal verlassen hatten, nicht mitgezählt.

Und am Ende stehen Söder und Seehofer zusammen auf der Bühne und fassen sich sogar an den Händen und recken dieselben in die Höhe. Mehr Begeisterung über sich selbst geht kaum.

Zweckfreundschaft von Dauer?

Spannend wird jetzt, ob und wie lange die neu entdeckte Zweckfreundschaft hält. Was passiert, wenn es den ersten inhaltlichen Streit gibt? Bei der Regierungsbildung in Berlin, in einer möglichen Regierung, in zentralen Fragen beim Landtagswahlprogramm. Und was passiert, wenn die beiden plauderfreudigen Herren das nächsten Mal übereinander herziehen? Irgendwann wird sich zeigen, wer der starke Mann der CSU ist.

Redaktioneller Hinweis Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 16. Dezember 2017 um 17:00 Uhr.