Zwischen Seehofer und Söder gab's nie Streit, zwischen Seehofer und Merkel passt kein Blatt, und überhaupt: Alles wird jetzt ganz, ganz toll. So haben sie es gern bei der CSU. Das Problem: Viele an der CSU-Basis glauben davon kein Wort, meint Oliver Köhr.

Ein Kommentar von Oliver Köhr, ARD-Hauptstadtstudio

So haben sie das am liebsten bei der CSU: Alles, was es an Streit gibt, ist vorher irgendwie geklärt oder zumindest unter den Teppich gekehrt. Und der Parteitag wird dann eine reine Jubel-Veranstaltung. In den vergangenen beiden Jahren ist das Prinzip so mittelmäßig bis gar nicht aufgegangen. Diesmal können sie sagen: läuft bei uns.

Da ist der Streit mit der CDU-Chefin: Alles vergessen, alles vergeben. Zwischen Horst und Angela passt kein Blatt. Und wer’s nicht glaubt, muss ja nur nochmal an die Jamaika-Sondierungen erinnert werden. Da haben die beiden ja ach so wunderbar, fast schon mit einer Stimme sondiert. Gibt ja auch den Kompromiss zur Obergrenze, der hat alles verändert. Jetzt sind die beiden Schwestern wieder versöhnt. Friede, Freude, Eierkuchen.

Der Applaus für Merkel war allenfalls höflich

Viele an der CSU-Basis glauben davon kein Wort. Der Begrüßungsapplaus für Merkel war allenfalls höflich. Und dann hat Merkel geschickt die Themen angesprochen, die der CSU besonders wichtig sind. Den Delegierten blieb gar nichts anderes übrig, als zu klatschen.

Aber: Etliche Delegierte können und wollen nicht nachvollziehen, warum die Kanzlerin, der sie nach dem Spätsommer 2015 Rechtsbruch und schwere Fehler vorgeworfen haben, plötzlich wieder ihre Kanzlerin sein soll, ohne dass Merkel selbst Rechtsbruch und schwere Fehler eingestanden hat. Entsprechend gab es zwar stehende Ovationen für Merkel. Aber es stehen und klatschen längst nicht alle.

Die geteilte Macht ist eine Notlösung

Da ist der Streit zwischen Seehofer und Söder. Alles vergessen, alles ver... - ach was: vergeben. Der Streit hat nie stattgefunden. Söder und er würden seit zehn Jahren gut zusammenarbeiten - sagt Seehofer ernsthaft. Und keiner lacht. Jetzt gibt's den CSU-Neuanfang, Generationswechsel, die viele Erfahrung, die Seehofer und Söder gemeinsam einbringen. Das wird alles toll. Ganz toll.

Viele an der CSU-Basis glauben davon kein Wort. Die beiden Alphamännchen verbindet eine herzliche Abneigung und das wird sich auch nicht mehr ändern. Die geteilte Macht ist eine Notlösung, damit niemand öffentlich düpiert oder eiskalt abserviert wird. Was das der Partei bringen soll, kann niemand schlüssig erklären.

Zugekleisterter Streit, demonstrative Harmonie

Als das letzte Mal eine Doppelspitze - damals Parteichef Erwin Huber und Ministerpräsident Günther Beckstein - in eine Landtagswahl zogen, war die bis dahin gottgegebene absolute Mehrheit futsch. Überhaupt, die Landtagswahl. Die ist vermutlich der Hauptgrund, warum die Basis, die ja bei CSU-Parteitagen im Saal sitzt, das alles mit sich machen lässt. Zugekleisterter Streit, demonstrative Harmonie, das soll helfen, die absolute Mehrheit im September in Bayern zu sichern. Soweit der Plan.

Und was, wenn nicht? Ist der Söder sofort wieder weg vorm Fenster, wenn er die absolute Mehrheit nicht verteidigen kann? Ist das der perfide Plan vom Seehofer, den Konkurrenten in eine Schlacht zu zwingen, die er nur verlieren kann? Zurzeit steht die CSU bei maximal 40 Prozent, also weit weg von der absoluten Mehrheit. Wenn es trotzdem gelingt, wenn die CSU unangefochten bleibt, dann kann das mit dem Zukleistern von Streit funktionieren. Geht die Landtagswahl, verloren, dann wird kaum noch jemand bereit sein, seinen Unmut runterzuschlucken.

Redaktioneller Hinweis Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Deutschland