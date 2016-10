Die südbelgische Wallonie blockiert das CETA-Abkommen zwischen der EU und Kanada. Das ist ihr Recht, aber warum ist der Widerstand erst jetzt so groß? Denn sollte CETA wirklich scheitern, verliere die EU ihre Glaubwürdigkeit.

Ein Kommentar von Karin Bensch, ARD-Studio Brüssel

Es ist schon sehr kurios, dass eine belgische Mini-Region ein europäisches Handelsabkommen blockieren kann. In der südbelgischen Wallonie leben gerade einmal gut dreieinhalb Millionen Menschen - etwa so viele Leute wie in Berlin. Die Minderheit beherrscht derzeit also die Mehrheit. Das ist für viele Menschen in Europa schwer zu verstehen. Und wohl noch schwieriger zu verstehen ist es für Leute, die außerhalb der EU leben.

Zu ihnen gehört auch die kanadische Handelsministerin. Sie hat die Gespräche mit der wallonischen Regierung abgebrochen, weil sie der Meinung ist, dass die Europäische Union derzeit nicht in der Lage ist, ein internationales Abkommen abzuschließen. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass CETA endgültig gescheitert ist. Ein bisschen Luft bleibt ja noch bis Anfang nächster Woche. Aber es zeigt deutlich, wie verfahren die Situation mittlerweile ist.

Timing stimmt nicht

Dass Regionalparlamente in der Europäischen Union über die Frage mitentscheiden dürfen, ist grunddemokratisch, aber es ist auch kleinteilig. Und es birgt die Gefahr, dass man zu keinen großen Entscheidungen kommt. Einspruch und Widerspruch sind wichtig und notwendig. Doch hier stimmt das Timing nicht.

Warum kommen solch grundlegende Widerstände eigentlich erst so spät auf den Tisch? Über CETA wird bereits seit 2009 verhandelt. Das sind sieben Jahre. In Ordnung - das Regionalparlament der Wallonie hatte bereits recht früh angemahnt, dass es mit einigen Punkten des geplanten Handelsabkommens große Schwierigkeiten hat. Aber der wallonische Ministerpräsident Paul Magnette muss sich vorwerfen lassen, erst im letzten Moment die Brechstange angesetzt zu haben. Das ist angesichts der Bedeutung von CETA für die gesamte EU und Kanada fahrlässig und eigensinnig.

Wurden die Wallonen vergessen?

Aber man muss auch in andere Richtung schauen. Wo war eigentlich die EU-Kommission, als die Wallonie begann ihre Sorgen über CETA zu formulieren? Und vor allem: Wo war die belgische Zentralregierung? Vielleicht haben sie die Wallonen vergessen oder unterschätzt. Ein kleines Völkchen im Süden Belgiens, wirtschaftlich heruntergekommen und sozial abgestiegen, weit außerhalb des Brüsseler Blicks. Diese Kritik muss sich zum Beispiel Charles Michel gefallen lassen, der seit gut zwei Jahren belgischer Premierminister ist. Aber auch sein Vorgänger Elio di Rupo, übrigens ein Sozialist und Parteikollege des renitenten wallonischen Ministerpräsidenten Paul Magnette.

Sollte CETA tatsächlich scheitern, riskiert die EU etwas Wichtiges zu verlieren: Glaubwürdigkeit. Und das Vertrauen darauf, dass man sich auf die Europäische Union als Verhandlungspartner verlassen kann. Und das ist nicht gut für die EU - nach außen, aber auch nicht nach innen.

Redaktioneller Hinweis Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.