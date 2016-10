Kommentar zum CETA-Urteil "Solange" - Karlsruhes Lieblingswort

Wieder einmal Nachhilfe aus Karlsruhe: Dass CETA überhaupt vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet ist, sollte der Bundesregierung peinlich sein. Mehr habe die Regierung aber nicht zu befürchten. Denn dass Karlsruhe CETA endgültig stoppt, sei unwahrscheinlich.

Ein Kommentar von Gigi Deppe, ARD-Rechtsredaktion

Eigentlich ein starkes Stück: Da arbeitet die Bundesregierung ein Abkommen aus, das weitreichende Folgen haben könnte. Das Ganze soll vorläufig schon mal in Kraft treten, volle Wirkung entfalten - und irgendwann darf dann auch mal der Bundestag sagen, wie er das findet und ob er das überhaupt will. Ganz schön peinlich, dass die Bundesregierung wieder einmal Nachhilfe in Sachen Rechtsstaat vom Verfassungsgericht bekommen muss. Berlin sollte also zumindest ein wenig schlechtes Gewissen haben. Ansonsten hat die Bundesregierung hörbar aufgeatmet.

Wie so oft, wenn es um Außenpolitik geht, hat das Verfassungsgericht wieder sein Lieblingswörtchen verwendet: "solange". Die Richter sagen: "Solange ihr dieses und jenes beachtet, solange ist okay, was ihr macht." Solange die Bundesregierung also dafür sorgt, dass die vorläufige Anwendung von CETA auch noch gestoppt werden kann, solange darf sie erst mal bei dem Abkommen mitmachen. Solange der Bundestag noch über die Wirtschaftsbereiche abstimmen kann, für die er zuständig ist, solange darf der Rest wirksam werden. Und solange hier in Europa abgesegnet wird, was die mächtigen CETA-Gremien alles so beschließen, ist alles Ordnung.

CETA-Stopp aus Karlsruhe unwahrscheinlich

Die CETA-Gegner haben das direkt nach der Urteilsverkündung als einen großen Gewinn gefeiert. Ob sie aber davon langfristig etwas haben, ist die große Frage. Zwar zeigt sich in der Entscheidung: Die Verfassungsrichter haben auch ganz grundsätzliche Bauchschmerzen, was dieses Abkommen angeht - vor allen Dingen bei den internationalen Gerichten, die da jetzt geschaffen werden sollen. Das könnte eine unzulässige Paralleljustiz sein. Aber davon, dass die Karlsruher Richter CETA irgendwann mal endgültig stoppen, ist nicht auszugehen.

Denn sie sind offensichtlich auch sehr von dem beeindruckt, was Vizekanzler Sigmar Gabriel in der mündlichen Verhandlung vortrug: Wenn CETA gestoppt würde, könnte das gefährlich werden. Deutschland würde nicht mehr als zuverlässig gelten, die EU wäre dauerhaft beschädigt, und es würde viel schwieriger, andere Außenhandelsabkommen abzuschließen. Also gut möglich, dass die roten Roben auch bei der endgültigen Entscheidung über CETA sagen: Solange ihr dafür sorgt, dass deutsche Gerichte nicht ausgebootet werden, solange deutsche Politiker noch irgendwie eingebunden sind, solange ist CETA in Ordnung.

Politik der Politik überlassen

Die anderen inhaltlichen Kritikpunkte an CETA gleiten vermutlich am Gericht ab. All die Sorgen, die sich CETA-Gegner machen - ob die Konzerne zu mächtig werden, ob Umwelt- und Arbeitsschutzstandards wirklich erhalten bleiben -, all diese politischen Fragen überlässt das Verfassungsgericht gerne der Politik.

Insofern ist die Entscheidung eher als eine Art Begradigung zu sehen, als kleine Nachhilfe für die Bundesregierung. Die war notwendig - und es ist gut, dass jemand auf den Bundestag aufpasst. Aber wer hofft, dass Karlsruhe die Globalisierung stoppt, der ist bei den Richtern an Deutschlands oberstem Gericht an der falschen Adresse.

Redaktioneller Hinweis Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Deutschland