Die politische Landschaft in Deutschland hat sich verändert. Das ist aber kein Zeichen der Krise, sondern spiegelt die veränderte Gesellschaft wider. Das Ringen um Kompromisse und der Streit macht den Kern der Demokratie aus.

Ein Kommentar von Patrick Gensing, tagesschau.de

SPD 44,4 Prozent, CDU 42,7 Prozent, FDP 8,1 Prozent: So lautete das Ergebnis zur Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses. Das war im Jahr 1979. Damals schien die politische Lage übersichtlich: Die Mauer teilte die Welt in West und Ost, der Begriff "Menschen mit Migrationshintergrund" war noch nicht einmal erfunden und in der Politik ging es darum, ob nun SPD oder Union mit den Liberalen koalieren.

Derzeit ist oft zu vernehmen, solche Ergebnisse wären der Garant für eine stabile Demokratie. Viel wird über das tatsächliche oder vermeintliche Ende der Volksparteien berichtet - und lamentiert. Vor allem in den Volksparteien selbst.

Vielfalt macht attraktiv

Fast 88 Prozent für SPD und Union wie im Jahr 1979 - solche Wahlergebnisse würden weder das heutige Deutschland und noch viel weniger das moderne Berlin ansatzweise repräsentieren. Das Wahlergebnis vom Sonntag hingegen schon eher: Denn die Gesellschaft hat sich verändert, sich ausdifferenziert, wie Soziologen es nennen. Dazu gehören positive Geschichten von Aufsteigern und von Menschen, die ihre eigenen Lebensentwürfe realisieren können - und negative Phänomene, wie Armut, die über Generationen weitergegeben wird, oder Menschen, die mit einer modernen Gesellschaft überhaupt nichts anfangen können.

In Berlin treffen viele verschiedene Milieus aufeinander. Nicht die Einfalt, sondern ihre Vielfalt macht die Hauptstadt so attraktiv. Die Hauptstadt mag es bunt - und dies spiegelt sich auch in dem Abgeordnetenhaus wider, wo sechs Parteien vertreten sein werden.

AfD ist selbst Symptom der modernen Gesellschaft

Aber wie passt die AfD da hinein? Ist sie nicht das Gegenteil von bunt? Sicherlich, allerdings ist auch sie ein Symptom der sich ausdifferenzierenden Gesellschaft, in der sich die Interessen verschiedener Milieus nicht mehr von zwei Volksparteien bedienen lassen. Die AfD sammelt ein Potenzial in der Bevölkerung ein, das in Studien stets ausgemacht worden ist: 15 bis 20 Prozent der Bürger, die für rechtspopulistische Parolen offen sind. In einigen Regionen sind es noch weit mehr, in anderen etwas weniger. Auch in Hamburg holte ein Ronald Schill im Jahr 2001 fast 20 Prozent der Stimmen.

Neu ist allerdings, dass sich durch die Hetze gegen Flüchtlinge, durch die Basis in den Sozialen Netzwerken eine nationalistische Kampfgemeinschaft gebildet hat, die vor allem durch Feindbilder zusammengehalten wird: Flüchtlinge, Merkel, Grüne, Maas, Feministinnen - die Liste ist lang. Sie lässt sich aber zusammenfassen: Die Rechtspopulisten agitieren gegen die moderne Gesellschaft, in der Minderheiten mitbestimmen - und in der verschiedene Milieus um Kompromisse ringen, um Gemeinsamkeiten streiten. Dieser Streit ist der Kern der Demokratie, nicht ihr Untergang.

Demokratie ist nicht statisch

Für Politik und auch Journalisten waren Wahlergebnisse wie die des Berlins 1979 eine praktische Sache, denn sie waren recht bequem und zumeist vorhersehbar. Doch Demokratie ist nicht statisch - und nur weil sich etwas verändert, muss es nicht schlecht sein. Statt darüber zu lamentieren, dass sich die politische Tektonik verschiebt und sich gegenseitig die Schuld für schwache Ergebnisse in die Schuhe zu schieben, sollten die Volksparteien den Willen der Wählerinnen und Wähler respektieren und schlicht als Auftrag verstehen.

Die Beteiligung an den Wahlen steigt. Wohl auch, weil viele Menschen nun erkennen, dass eine Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, sondern gegen Angriffe geschützt werden muss. Die überwältigende Mehrheit will von den Parolen der AfD nichts wissen, die Rechtspopulisten dürften ihr Potenzial ausgeschöpft haben. Wird die AfD moderater, bricht ihr der völkische Flügel weg; rückt sie noch offener nach rechts, holt sie keine Stimmen in der Mitte mehr.

Zeichen der Stärke

Über eine Machtoption verfügt die AfD nicht. Alle anderen Parteien schon. Denn die Parteienlandschaft ist beweglicher und vielfältiger geworden, in mehreren Bundesländern regieren bereits Bündnisse, die vor einigen Jahren noch undenkbar waren. Das ist kein Zeichen für eine Krise, sondern für die Stärke der Demokratie. Zeit, aus dem Krisenmodus zu kommen - und miteinander über die Zukunft zu streiten statt der Vergangenheit nachzutrauern.

Redaktioneller Hinweis Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.