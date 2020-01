Judenhass lässt sich so wenig wie Dummheit verbieten. Aber seine Ausbreitung lasse sich bekämpfen, meint Esther Schapira. Deshalb laute das elfte Gebot als Lehre aus der Shoa: Seid nicht gleichgültig!

Ein Kommentar von Ester Schapira, HR

"Nie wieder" - ich kann es nicht mehr hören. Zwei Worte, die nichts kosten. Was bitte heißt "nie wieder"? "Nie wieder" werden wir zulassen, dass Gemeinheit triumphiert und andere ausgegrenzt werden? Es passiert doch längst. Mal wird die Shoa als "Vogelschiss" verhöhnt, mal werden Menschen bedroht, weil sie anders aussehen, glauben oder denken.

Der Auschwitz Überlebende Marian Turski erinnerte uns heute daran, dass Auschwitz nicht vom Himmel fiel, sondern mit kleinen gemeinen Schritten näher trampelte, dass die Menschen sich langsam daran gewöhnten, anderen ihre Würde zu nehmen.

Zum 75. Jahrestag der Befreiung standen die Überlebenden noch einmal im Mittelpunkt. Lästig finden das schon heute 37 Prozent der Deutschen, die meinen: Genug erinnert. Wie komfortabel ist es, wenn man sich aussuchen kann, wann Schluss ist.

Die Erinnerung blieb

Die Opfer haben diese Wahl nicht. "Das Morgen kam, aber die Erinnerung blieb", sagte Bat-Sheva Dagan heute. Auch sie überlebte die Vernichtung und schilderte eindringlich, was es bedeutete, schutzlos zu sein. "Bis heute habe ich das Gefühl: Wo wart ihr, um uns zu retten?" Sie lebt heute bei Tel Aviv. In jenem Land also, das für Juden bedeutet, endlich nicht mehr schutzlos zu sein und dessen Schutz genau deshalb eine Verpflichtung deutscher Politik sein muss, wenn "nie wieder" ernst gemeint sein soll.

Judenhass lässt sich nicht verbieten, egal in welcher Kostümierung er daherkommt - ob als Geschichtsverleugnung oder als Israelhass, so wenig wie Dummheit oder Schnupfen. Aber seine Ausbreitung lässt sich bekämpfen, wenn wir auf Marian Turski hören und das elfte - das Auschwitz-Gebot befolgen: "Seid nicht gleichgültig!"

