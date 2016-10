Die jungen Menschen in Afghanistan haben ein Signal der Hoffnung bitter nötig, kommentiert Jürgen Webermann. Doch solange Deutschland und die EU weiter mit den alten korrupten Eliten zusammenarbeiten, hat das Land keine Chance. Ein ehrliches Engagement tut not.

Ein Kommentar von Jürgen Webermann, ARD-Studio Südasien

Der Flüchtlingsstrom nach Europa hat für Afghanistan auch etwas Gutes: Seit Zehntausende Afghanen an unsere Türen klopfen, müssen wir uns wieder mit dem Land beschäftigen. Den Krieg dort hatten wir längst verdrängt. Gab ja genug andere Krisenherde. Und die Bilder aus Aleppo in Syrien überschatten eben alles.

Jetzt stellt sich die Lage in Afghanistan so dar: In 31 von 34 Provinzen kommt es zu Kämpfen, vor denen Menschen fliehen müssen. Die Zahl der zivilen Opfer steigt und steigt. Ein Notfallkrankenhaus für Kriegsverwundete, das ich vergangene Woche in Kabul besucht habe, platzt aus allen Nähten. Den Flüchtlingen vor den Toren der Stadt hilft dagegen niemand. Sie leben im Staub, im Dreck, ohne Würde, unter ihnen viele Kinder. Und dazu muss Afghanistan wohl bis zu drei Millionen Menschen aufnehmen, die vor Jahrzehnten ins Nachbarland Pakistan geflohen waren und jetzt wieder rausgeworfen werden. Direkt vor dem anstehenden Winter.

Ein wieder eskalierter Krieg

In Deutschland wird aber vor allem darüber geredet, wie man möglichst schnell möglichst viele Afghanen wieder loswerden kann. Wie man Hilfen für Afghanistan an diese Rückführung koppeln kann. Eine Rückführung in einen Krieg, der auch durch unsere Fehler wieder eskaliert ist.

Seit 15 Jahren sind wir in Afghanistan engagiert. Anfangs glaubten wir tatsächlich, das Land könne eine Demokratie sein wie im Westen. Mit ein bisschen Entwicklungshilfe werde es sich schon richten. Aber dann begannen wir, mit korrupten Kriegsfürsten zu paktieren. Wir warfen mit vielen Millionen um uns, von denen die meisten in den falschen Taschen landeten. Wir sahen mehrfach zu, wie Wahlen gefälscht wurden. Wir unternahmen nichts, als unser angeblicher Verbündeter Pakistan den Taliban dabei half, wiederzukommen, obwohl sie auch unsere Soldaten töteten.

Und jetzt wundern wir uns, warum die Hauptstadt Kabul nicht mehr sicher ist. Warum amerikanische und britische Diplomaten nicht mehr mit dem Auto vom Flughafen zu ihren Botschaften fahren, sondern einen Militärhubschrauber nehmen. Warum die aktuelle afghanische Regierung nicht eine einzige Reform auf den Weg gebracht hat und völlig zerstritten ist.

Hoffnung ist bitter nötig

Ein Signal der Hoffnung soll von Brüssel aus nach Afghanistan gesandt werden, so das offizielle Motto. Hoffnung haben vor allem die vielen jungen und blitzgescheiten Afghaninnen und Afghanen, die wir auf unseren Reisen dorthin treffen, und die noch immer an ihr Land glauben, bitter nötig. Sie sind es, für die sich ein ehrliches Engagement lohnt.

Solange wir aber mit alten, verknöcherten Eliten zusammen arbeiten, bei gefälschten Wahlen und Korruption wegschauen, uns die Lage selbst schönreden oder uns ganz abwenden - solange werden diese jungen Hoffnungsträger und damit auch das Land keine Chance haben.

Wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann wird Afghanistan kollabieren.

Kommentar zur Afghanistan-Geberkonferenz in Brüssel

Jürgen Webermann, ARD Neu-Delhi

04.10.2016 08:44 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Redaktioneller Hinweis Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.