Wer ist schuld am Abschuss des Flugs MH17? Es gab eine Zeit, in der man die Katastrophe vielleicht mit vereinten Kräften aufgeklärt hätte. Heute zeigt der Fall vor allem den desaströsen Zustand der Weltpolitik.

Ein Kommentar von Monika Wagener, WDR

Der heutige Bericht der internationalen Ermittlungskommission könnte eine Zäsur sein: Nach zwei vollen Jahren endlich ein greifbares Ergebnis für die Angehörigen. Doch wer glaubt, dass der Streit um die Schuldfrage damit beendet ist, wird enttäuscht werden.

Zu sehr ist der Abschuss von Flug MH17 unter die Räder der Weltpolitik geraten - einer Weltpolitik, die sich mit atemberaubender Geschwindigkeit wieder in Richtung "Kalter Krieg" bewegt. Eine Weltpolitik, in der Desinformation und Verschwörungstheorien fröhliche Urstände feiern und in der Lügen gestraft wird, wer dachte, dass Aufklärung und Vernunft sich auf Dauer durchsetzen werden.

Der Kommentar von Monika Wagener, WDR, zum Bericht des Ermittler-Teams

"Unwiderlegbare Beweise" und Theorien

Es gab eine Zeit der Annäherung, in der man solch eine Katastrophe vielleicht mit vereinten Kräften aufgeklärt hätte. Heute dagegen hat der Abschuss von MH17 gute Chancen, in das "Guiness-Buch der ewigen Verschwörungstheorien" einzugehen.

Die russische Regierung, die durch den Ermittlungsbericht schwer belastet wird, hat gleich jegliche Verwicklung zurückgewiesen und von "unwiderlegbaren Beweisen" gesprochen - ihre "unwiderlegbaren Beweise" und Theorien über den Abschuss allerdings in den letzten zwei Jahren so oft gewechselt, dass deren Glaubwürdigkeit mehr als gelitten hat.

Mitschuld der ukrainischen Seite

Der Glaubwürdigkeit dient es natürlich auch nicht, ein Ermittlungsteam zu gründen, in dem die Ukraine Mitglied ist, Russland aber nicht. Immerhin trifft die ukrainische Seite eine gravierende Mitschuld am Tod der 298 Menschen. Sie hätte den Luftraum für Zivilmaschinen sperren müssen.

Das alles hätte ein UN-Tribunal aufklären können, die Ermittler wollten das. Doch es ist am Veto der russischen Regierung gescheitert, was wenig Hoffnung macht, dass sich Aufklärung und Vernunft noch einmal durchsetzen. Und so zeigt der Fall MH17 vor allem eins: den desaströsen Zustand der Weltpolitik.

Redaktioneller Hinweis Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.

