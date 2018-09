Nominierung für Supreme Court Zweifel an Trumps Kandidat

Eine Frau wirft Trumps Supreme-Court-Kandidaten eine versuchte Vergewaltigung vor. Sie will vor dem Senatsausschuss aussagen. Die ersten Republikaner zweifeln an Kavanaugh - doch er weist die Vorwürfe erneut zurück.

Der Druck auf den von US-Präsident Donald Trump für das Oberste Gericht nominierten konservativen Juristen Brett Kavanaugh wird immer stärker. Die kalifornische Professorin Christine Blasey Ford wirft Kavanaugh eine versuchte Vergewaltigung während ihrer Highschool-Zeit vor - und will nun vor einem US-Senatsausschuss öffentlich aussagen. Das bestätigte ihre Anwältin Debra Katz dem Sender CBS. "Sie ist bereit zu tun, was sie tun muss", sagte sie.

Auch Kavanaugh erklärte sich zur Aussage zu den Vorwürfen bereit. Er sei bereit, sich vor dem Justizausschuss zu dieser "völlig falschen Anschuldigung" zu äußern und "meine Integrität zu verteidigen", kündigte der 53-Jährige an.

Kritik von Republikanern

Bei den ersten Republikanern gibt es inzwischen Zweifel an der Nominierung. Der republikanische Senator Jeff Flake sagte, im Moment habe er kein gutes Gefühl, für Kavanaugh zu stimmen. Er wolle hören, was das mutmaßliche Opfer mehr zu sagen habe.

Flakes Parteikollege Bob Corker sagte, die Abstimmung im Justizausschuss über den Richterkandidaten von Präsident Trump solle verschoben werden. Die Demokraten fordern dies ohnehin. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kerri Kupec, sagte der Nachrichtenagentur Reuters hingegen, man stehe zu Kavanaugh.

US-Präsident Trump: Sein Kandidat für den Supreme Court steht massiv in der Kritik.

Mutmaßlicher Vorfall aus den 80er-Jahren

Der Fall soll sich in den frühen 80er-Jahren ereignet haben. Ford sagte der "Washington Post", Kavanaugh und ein Freund hätten sie damals während einer Party in einem Haus in Maryland sturzbetrunken in einem Schlafzimmer festgehalten. Sie sei damals etwa 15 und Kavanaugh etwa 17 gewesen.

Justizausschuss entscheidet

Kavanaugh habe sie aufs Bett gedrückt und versucht, ihr die Kleider auszuziehen, anschließend begrapschte er sie. Ford konnte nach eigenen Angaben entkommen, als der Freund auf sie beide gesprungen sei und alle zu Boden gegangen seien.

Der Justizausschuss des Senats soll an diesem Donnerstag über eine Empfehlung für den Kandidaten entscheiden. Die Richter am Supreme Court werden auf Lebenszeit ernannt. Rücktritte gibt es in der Regel nur aus Alters- oder aus gesundheitlichen Gründen.

Es ist das zweite Mal, dass Trump die Ausrichtung des Supreme Court durch eine Neubesetzung auf Jahrzehnte nachhaltig beeinflussen kann. Im vergangenen Jahr setzte er gegen den Widerstand der Demokraten Neil Gorsuch durch. Damit ergab sich eine konservative Mehrheit von fünf zu vier Stimmen.