Naher Osten 2016 Wunder und Gründe zum Verzweifeln

Teilsiege über die IS-Terrormiliz - das ist die gute Nachricht aus der Region, aus der das ARD-Studio Kairo berichtet. Tiefe Konflikte, Armut, Verzweiflung prägen das Geschehen. Der Jahresrückblick unseres Korrespondenten beginnt aber mit einem Hoffnungsträger.

Von Volker Schwenck, ARD-Studio Kairo

Die Außenwelt gibt es nicht mehr. Das Spiel auf dem Mobiltelefon hält Bassil ganz gefangen. Irgendetwas mit Zauberern und Elfen und Kämpfern. Rechts und links schauen die Freunde dem Zehnjährigen über die Schulter, auch sie sind ganz hineingesogen in diese Welt, wo mit Kraft- und Geschicklichkeitspunkten Prüfungen zu bestehen sind. Bassil geht virtuos mit dem kleinen Gerät um, obwohl er nur eine Hand hat, es zu halten und zu bedienen. Die beiden Beine fehlen ihm auch.

Bassil gehört für mich zu den prägendsten Begegnungen des Jahres 2016. Der Junge wurde im syrischen Dar´a schwer verletzt. So was passiert hundertfach in Kriegsgebieten. Kriegsschrott liegt im Graben, Kinder finden etwas und spielen damit, das Ding explodiert. Was genau es bei Bassil war, lässt sich nicht mehr feststellen. Zwei Freunde waren sofort tot, er selbst hatte zerfetzte Beine und eine zerstörte linke Hand.

Heute lebt Bassil in Jordanien, bei einer kleinen syrischen Hilfsorganisation, und sagt: "Ich bin noch genau der Junge, der ich vorher war." Er spielt Fußball, klettert auf Bäume und hält seine Betreuerinnen und Betreuer in Atem, weil er einfach vor nichts Angst hat. Nur seine Prothesen mag er nicht. Die wirken fremd, meint er.

Von Krieg und Krisen umgeben

Bassil ist ein Wunder, weil er so positiv ist. So normal. Ein aufgeweckter, fröhlicher Junge, den dieser Krieg fürchterlich verletzt, aber nicht zerbrochen hat. Auf den Beitrag im "Weltspiegel" haben wir vergleichsweise wenig Spenden-Anfragen bekommen. Vielleicht hat das damit zu tun, dass viele glauben: Der schafft das auch so, der braucht keine Hilfe. Eventuell liegt es aber auch daran, dass der Krieg in Syrien, dessen Opfer auch Bassil geworden ist, kaum noch jemanden interessiert. Man hat sich an das Schlachten und Sterben gewöhnt, es ist alltäglich geworden und bewegt uns nicht mehr. Möglicherweise.

Bassil strahlt Optimismus aus, den Glauben, dass alles bestimmt einmal besser wird. Es ist schwer, optimistisch zu bleiben, wenn man Korrespondent für den Nahen und Mittleren Osten ist. Aus dem Studio Kairo berichten wir über 15 Staaten in Nordafrika und auf der arabischen Halbinsel, in vielen davon herrscht Krieg oder zumindest Krise.

Jemen - gequältes Land, Libyen - nur eine gute Nachricht

Zu den Ländern, die relativ stabil, aber wahrlich nicht ohne ernste Probleme sind, zählen Jordanien, Oman und die Golfstaaten. Saudi-Arabien kämpft gerade einen fruchtlosen Krieg im Jemen, unter dem die Bevölkerung dort immer mehr zu leiden hat. Der Jemen ist schon seit langem ein armes, von Krieg und Krisen gequältes Land. Jetzt liegt es endgültig am Boden.

Der Krieg, den Saudi-Arabien auf jemenitischem Boden führt, geht immer mehr zu Lasten der Bevölkerung.

Wie im Jemen sind die Konflikte der Region meist komplex, vielschichtig, und für einen Außenstehenden nur schwer zu verstehen. In Libyen etwa kämpfen noch immer mehrere Gruppen gegeneinander, der Bevölkerung geht es dabei immer schlechter. Die einzige gute Nachricht aus Libyen in diesem Jahr betrifft die Terrormiliz IS: Die wurde von der Mittelmeerküste vertrieben und in den Süden gedrängt. Von den grundlegenden Problemen des Landes, die den IS dort überhaupt erst haben Fuß fassen lassen, ist keines gelöst.

Ägypten - von Aufbruchstimmung nichts zu spüren

In Ägypten befindet sich unser Studio. Die Ägypter sind große Patrioten, sie lieben und verehren ihr Land, jeden Quadratmeter ägyptischen Bodens. Und vermutlich darum ist es in Ägypten scheinbar vergleichsweise ruhig - an Anschläge und den Krieg gegen den islamistischen Terror auf dem Sinai hat man sich mittlerweile gewöhnt.

In Wirklichkeit hat das Land Riesenprobleme. Die Verfassung ist demokratisch, doch tatsächlich herrscht der Präsident und mit ihm herrschen Armee und Polizei. Die Armee darf man nicht kritisieren, die Polizei schon. In Polizeigewahrsam werden regelmäßig Menschen zu Tode gefoltert. Das steht in den Zeitungen, es wird auch gegen Polizisten ermittelt, aber nichts ändert sich. Die Menschenrechtslage ist besorgniserregend, Repression allgegenwärtig und Kritik wird von den meist regierungsfreundlichen Medien als Verschwörung des Auslands abgetan.

Derweil sind die Einnahmen aus dem Tourismus gegenüber 2015 noch einmal um fast 70 Prozent zurückgegangen, die Wirtschaft lahmt, eine korrupte Bürokratie zerstört das Vertrauen in den Staat, die Preise steigen und die Armen werden immer ärmer. Von der Aufbruchstimmung des sogenannten Arabischen Frühlings ist nichts mehr übrig.

Südsudan - zum Verzweifeln

Im Südsudan tobt immer noch ein Bürgerkrieg, der längst ethnische Züge angenommen hat. Vergewaltigung wird als Waffe eingesetzt. Wenn man Frauen im Südsudan berichten hört, was sie gesehen oder erlebt haben, dann könnte man ob all der Grausamkeit verzweifeln. Wie jubelten die Menschen, als der Südsudan im Juli 2011 vom Sudan unabhängig wurde. Jetzt versinkt das weite Land zunehmend in Barbarei.

Kinder in einem Flüchtlingslager in Südsudan- das Land versinkt in Barbarei.

Irak - besiegbare Terroristen, die Konflikte bleiben

Aus dem Irak scheinen gute Nachrichten zu kommen. Das Jahr 2016 hat gezeigt, dass die Terrormiliz IS besiegbar ist. Irakische Sicherheitskräfte haben die Terroristen weit zurückgedrängt, Mossul steht vor der Rückeroberung. Aber an den politischen Strukturen im Irak hat sich wenig verändert.

Sunniten fühlen sich nach wie vor von der schiitisch dominierten Regierung benachteiligt. Die Kurden im Norden des Irak pochen immer stärker auf Unabhängigkeit von Bagdad. Der gemeinsame Kampf gegen den IS verdeckt gerade die Risse, aber sobald der gemeinsame Feind in den Hintergrund tritt, werden die Spannungen wieder größer werden. Eine Neuauflage des IS oder einer ähnlichen Terror-Organisation in den sunnitischen Gebieten des Irak ist alles andere als ausgeschlossen.

Syrien - Hass und Durst nach Rache

Und dann Syrien: Seit Russland im Herbst 2015 militärisch eingriff, haben sich die Kräfteverhältnisse in Syrien geändert, aber einem Frieden ist das Land damit nicht nähergekommen. Zum Jahresende kapitulieren die Rebellen in Ost-Aleppo und verlassen die staubigen Trümmer der einst von ihnen kontrollierten Viertel. Es stimmt, dass zur bewaffneten Opposition auch extremistische und terroristische Gruppen gehören. Aber darf man deshalb die Zivilbevölkerung und ihre Schulen, Krankenhäuser, Bäckereien und Märkte gleich mit auslöschen, wenn man "Terroristen" angreift?

Die Weißhelme, eine Art ehrenamtlicher Zivilschutz in den Oppositions-Gebieten, bergen Tote und Überlebende aus zerstörten Häusern. Dafür bekamen sie den alternativen Nobelpreis. Viele Weißhelme bezahlten ihren Einsatz in Aleppo mit dem Leben, als das syrische Regime die Angriffstaktik änderte: Zwanzig Minuten nach dem ersten Angriff kommt ein zweiter. Dann trifft man auch die Rettungskräfte. Terroristen legen ihre Bomben nach dem gleichen Muster. Die syrische Führung mag in Aleppo einen Sieg errungen haben. Der Hass und der Durst nach Rache, den sie dabei verbreitet hat, wird vor allem den Extremisten nutzen.

Bassil schwimmt - vielleicht für Olympia

Bassil geht jetzt auch ins Schwimmtraining. Schwimmen hat er erst in Jordanien gelernt, nachdem er seine Beine verloren hatte. Es macht ihm großen Spaß. Die Hilfsorganisation, bei der Bassil lebt, meint, er könnte es vielleicht sogar zu den Paralympischen Spielen schaffen, eines Tages. Wer Bassil kennt, der glaubt das auch. Der Junge hat das Herz eines Kämpfers und kann etwas geben, das in dieser Weltregion so rar ist: Hoffnung.

Bassil beim Schwimmtraining

ARD Jahresrückblick 2016

19.12.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Mobil (h264) Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-242113~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.