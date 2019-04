Wegen des Abgasskandals sind mehrere VW-Manager angeklagt. Nach Recherchen von NDR, WDR und "SZ" macht die Staatsanwaltschaft einige von ihnen für einen hohen Milliardenschaden verantwortlich.

Von Stephan Wels und Peter Hornung, NDR

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig wirft einigen der jetzt angeklagten VW-Managern vor, Schäden in Milliardenhöhe verursacht zu haben. Nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" wird zwei Managern etwa zur Last gelegt, einen Gesamtschaden von knapp 78 Milliarden verursacht zu haben. Sie seien von Beginn an in den Betrug verstrickt gewesen und während ihrer Tätigkeit in dem Projekt seien rund neun Millionen Autos mit der Betrugssoftware verkauft worden.

Die Rechnung, die die Ermittler aufmachen, geht dann so: Die manipulierten Autos in Europa hätten nur noch 60 Prozent ihres eigentlichen Wertes besessen, in den USA gar keinen Wert mehr. So kämen 78 Milliarden zusammen.

Allen Angeklagten wird dann eine bestimmte Zahl an Autos zugeordnet, je nachdem wie lange sie mit der Betrugssoftware zu tun hatten. Das ergibt bei vier angeklagten Managern stattliche Milliardensummen. Einigermaßen glimpflich kommt in diesem Fall nur Martin Winterkorn davon: Ihm werden lediglich 65.000 manipulierte Autos zur Last gelegt, da er erst im Mai 2014 von der Manipulation erfahren habe.

Ex-Konzernchef Winterkorn ist einer der Angeklagten - bislang bestreitet er eine juristische Verantwortung.

Ursprüngliche Berechnungen kamen zu anderer Summe

Wie valide die Rechnung der Ermittler tatsächlich ist, erscheint zumindest diskussionswürdig. So bleibt noch unklar, wie der Wertverlust von 40 Prozent pro Auto sich tatsächlich errechnen soll. In früheren Auflistungen gingen Ermittler sogar noch von einer Art Totalschaden von fast 170 Milliarden aus.

VW hat eine solche Sichtweise auf potenzielle Schäden immer vehement bestritten. Die fraglichen Fahrzeuge hätten ein Update erhalten und würden bis heute gefahren. Es gebe angesichts der politischen Diskussion um Fahrverbote für Diesel zwar allgemein eine Unsicherheit über die Entwicklung der Restwerte von Dieselfahrzeugen, aber diese Problematik betreffe ja alle Hersteller und nicht allein VW.

Einfluss auf das Strafmaß

Ob die grobe Rechnung der Staatsanwälte Einfluss auf die vielen Zivilverfahren erboster Kunden haben wird, erscheint im Moment noch völlig offen. Sicher aber ist, dass die Schadenshöhe Eingang in ein mögliches Strafmaß finden wird.

Auf Anfrage teilte VW heute erneut mit, dass es keine Rechtsgrundlage für Klagen von Autobesitzern gebe. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig lehnte jegliche Stellungnahme ab.

