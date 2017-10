Ende der Sommerzeit Na, ausgeschlafen?

Eine Stunde mehr Schlaf - zumindest darüber freuen sich viele, wenn mal wieder die Uhren umgestellt werden müssen. In der vergangenen Nach endete die Sommerzeit in Deutschland. Für die Kritiker der richtige Zeitpunkt, um mal wieder auf die Abschaffung zu pochen.

Um 3.00 Uhr sind in der vergangenen Nacht die Uhren um eine Stunde zurückgestellt worden. Damit gilt in Deutschland wieder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ), die im Volksmund Winterzeit heißt. Viele Menschen freuten sich, eine Stunde länger schlafen zu können. Nun wird es morgens eine Stunde früher hell und eine Stunde früher dunkel.

Dafür, dass die Zeitumstellung seit ihrer Wiedereinführung 1980 ohne Probleme klappt, sorgt die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. Ihre Mitarbeiter programmieren einen Zeitsender im hessischen Mainflingen, der das Signal zur Umstellung aussendet.

Eingeführt wurde die Sommerzeit in Deutschland, um Energie zu sparen. Seitdem ist sie umstritten. Kurz vor der Umstellungen meldeten sich erneut Kritiker zu Wort und bemängelten, dass die Uhrumstellung nicht wie erhofft Energie einspare, sondern eher gesundheitliche Probleme hervorrufe. Viele Menschen klagen darüber, dass ihnen nach der Umstellung auf Sommerzeit eine Stunde Schlaf fehlt.

Wie zeitgemäß ist die Zeitumstellung?

nachtmagazin 00:58 Uhr, 26.03.2016, Alina Stiegler, NDR







Kritiker für Abschaffung

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) kündigte an, seinen Kampf gegen die Zeitumstellung fortzuführen. Auch die FDP will sich laut "Rhienischer Post" in den Sondierungsgesprächen zur Regierungsbildung für eine Abschaffung der Sommerzeit einsetzen. Präsidiumsmitglied Michael Theurer sagte dem Blatt, die Zeitumstellung bedeute unnötigen Aufwand, für Privatleute ebenso wie auch für Unternehmen. Dies gelte umso mehr, als der Wechsel weltweit "in unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfindet".

PTB-Sprecher Jens Simon verweist darauf, dass die Uhrumstellung in der EU einheitlich sei, aber woanders eben nicht: "In den USA machen die Bundesstaaten Arizona und Hawaii nicht mit und in Australien wird in einer von drei Zeitzonen nicht umgestellt."

Polen möchte Zeitumstellung abschaffen

Olaf Bock, ARD Warschau, 28.10.2017, tagesthemen 23:20 Uhr







Auch in anderen europäischen Ländern ist der Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit umstritten. In Polen bespielsweise ist eine Parlamentsabtimmung darüber geplant, ob die Uhren ausschließlich nach Sommerzeit ticken sollen. Die EU-Kommission prüft derzeit die Forderungen nach einer Abschaffung. Sollte bis zum nächsten Frühjahr kein gegenteiliger Beschluss gefasst sein, werden die Uhren am Sonntag, dem 25. März 2018, wieder um eine Stunde vorgestellt.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 28. Oktober 2017 um 12:00 Uhr.

