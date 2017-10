Die Sommerzeit geht zu Ende - das bedeutet: Die Uhren werden in der Nacht eine Stunde zurückgestellt und wir können länger schlafen. Abends wird es jetzt früher dunkel.

In der kommenden Nacht endet in Deutschland die Sommerzeit. Um 3 Uhr morgens werden deshalb die Uhren zurückgestellt - von der bisherigen Sommerzeit zurück auf die mitteleuropäische Zeit (MEZ). Die Nacht "verlängert" sich also entsprechend und verspricht eine Stunde mehr Schlaf. Mit der Zeitumstellung ist es abends nun auch früher dunkel.

Eingeführt wurde die Sommerzeit in Deutschland 1980, um Energie zu sparen. Seitdem ist sie umstritten. Kritiker verweisen darauf, dass es keine Stromersparnis gebe, sondern gesundheitliche Probleme und geringe Akzeptanz in der Bevölkerung. Viele Menschen klagen darüber, dass ihnen nach der Umstellung auf Sommerzeit eine Stunde Schlaf fehlt.

FDP will in Sondierungen für Abschaffung kämpfen

Die FDP will in den Sondierungsgesprächen zur Regierungsbildung für eine Abschaffung der Sommerzeit kämpfen. Präsidiumsmitglied Michael Theurer sagte der Heidelberger "Rhein-Neckar-Zeitung", die Zeitumstellung bedeute unnötigen Aufwand, für Privatleute ebenso wie auch für Unternehmen. Dies gelte umso mehr, als der Wechsel weltweit "in unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfindet".

Laut Theurer habe die Forderung nur im Rahmen einer europaweiten Lösung Sinn, aber "eine deutsche Regierung, die das Vorhaben entschlossen vorantreibt, kann dann auch auf europäischer Ebene überzeugen", sagte er.

Die Union stuft das Thema der "Rhein-Neckar-Zeitung" zufolge für die Sondierungsgespräche allerdings nicht als vorrangig ein. "Das sind Detailfragen, über die wir erfahrungsgemäß erst am Ende der Verhandlungen diskutieren", zitierte das Blatt den CSU-Politiker und derzeitigen Landwirtschaftsminister Christian Schmidt.

EU-Kommission prüft Forderungen nach Abschaffung

Unabhängig vom FDP-Vorstoß prüft die EU-Kommission sowieso schon Forderungen nach einer Abschaffung der Sommerzeit. Die Frage werde derzeit unter Berücksichtigung aller verfügbaren Informationen untersucht, bestätigte eine Sprecherin.

Bis Ende März 2018 wird es wohl keine Änderung geben. Dann werden die Uhren wieder um eine Stunde vorgestellt - dann beginnt wieder die Sommerzeit.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 28. Oktober 2017 um 12:00 Uhr.