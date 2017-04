Erstmals seit der Festnahme des "Welt"-Korrespondenten Denis Yücel sollen Mitarbeiter der Deutschen Botschaft Zugang zu dem Inhaftierten bekommen. Das Auswärtige Amt teilte mit, ein Treffen sei für morgen geplant. Yücel wurde vor fast sieben Wochen festgenommen.

Mehrere Wochen nach der umstrittenen Festnahme des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel in Istanbul bekommt die deutsche Botschaft erstmals Zugang zu dem Inhaftierten. Außenminister Sigmar Gabriel sei offiziell per Verbalnote bestätigt worden, "dass wir morgen endlich Zugang zu Deniz Yücel erhalten werden", teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin mit. Unklar ist, ob es bei einem einmaligen Besuch bleiben werde. Das werde sich finden, sagte Außenamtssprecher Sebastian Fischer. Der Zugang sei auf jeden Fall "ein Schritt nach vorn".

"Free Deniz" fordern Demonstranten seit Wochen - wie hier vor der türkischen Botschaft in Berlin.

Gabriel hatte am Wochenende erneut Kritik an der Untersuchungshaft geäußert. "Der Umgang ist rechtsstaatlich und politisch inakzeptabel", sagte er dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". "Man muss ja fast annehmen, dass Yücel der türkischen Führung als politischer Spielball in einem schmutzigen Wahlkampf dient". Das stehe sicher nicht im Einklang mit europäischen Werten.

U-Haft wegen "Terrorpropaganda" und "Volksverhetzung"

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte den Journalisten mehrfach als "Spion" und als "PKK-Terroristen" bezeichnet. Yücel hatte sich am 14. Februar der Polizei in Istanbul zur Befragung gestellt und war daraufhin in Gewahrsam genommen worden. Zwei Wochen später ordnete ein Haftrichter an, den deutsch-türkischen Journalisten wegen "Terrorpropaganda" und "Volksverhetzung" in U-Haft zu nehmen. Gemäß geltendem Recht kann diese bis zu fünf Jahren dauern.

Die Entscheidung stieß in Deutschland auf scharfe Kritik, auch die Bundesregierung schaltete sich ein. Sie sieht für diese Vorwürfe keine Anhaltspunkte. Yücel, der die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, arbeitete bis zu seiner Inhaftierung als Korrespondent für die Zeitung "Die Welt".