Etwa 860.000 Menschen in Deutschland hatten im vergangenen Jahr keine feste Wohnung. Das berichtet die Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Im Vergleich zu 2014 ist dies ein Anstieg um rund 150 Prozent. Eine wichtige - aber nicht die einzige - Ursache ist die hohe Zahl an Flüchtlingen.

In Deutschland waren im vergangenen Jahr etwa 420.000 Menschen ohne Wohnung. Dazu kommen laut Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG) noch einmal gut 440.000 wohnungslose Flüchtlinge hinzu - die zumeist in Sammelunterkünften leben -, so dass insgesamt von einer Zahl von 860.000 Menschen ohne Wohnung auszugehen sei. Dies entspreche einem Anstieg um rund 150 Prozent seit 2014.

Flüchtlinge nicht alleiniger Grund

Grund für den enormen Zuwachs ist vor allem die hohe Zahl der anerkannten Flüchtlinge. Die Zuwanderung habe die Gesamtsituation dramatisch verschärft, sei aber keineswegs alleinige Ursache der neuen Wohnungsnot, sagte der Geschäftsführer der BAG, Thomas Specht. Zu den Ursachen zähle vor allem auch die erhöhte Zahl der Einpersonenhaushalte. Zudem seien besonders in den Großstädten die Mieten enorm gestiegen.

Die Zahl der Obdachlosen ohne Unterkunft schätzt der Verband bundesweit auf 52.000 Menschen. Das sei etwa ein Drittel mehr als 2014. Sie leben vor allem in den Großstädten. Die Straßenobdachlosigkeit sei stark durch die EU-Binnenzuwanderung geprägt.

Viele Obdachlose leben in den Ballungszentren, wie hier in Berlin. Im Winter sind sie besonders gefährdet, etwa zu erkranken.

Weiterer Anstieg erwartet

Bis 2018 prognostiziert die Organisation einen weiteren Anstieg auf dann 1,2 Millionen wohnungslose Menschen. Auszugehen sei von einem Zuwachs um 350.000 oder 40 Prozent im Vergleich zu 2016.

Die Politik habe den sozialen Wohnungsbau in den vergangenen Jahren stark vernachlässigt, sagte Specht. Seit 1990 sei der Sozialwohnungsbestand um etwa 60 Prozent zurückgegangen auf 1,2 Millionen. Die Organisation forderte einen Wohnungsgipfel und mehr Geld von Bund und Ländern für den sozialen Wohnungsbau.

