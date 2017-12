Wintereinbruch in Deutschland Flugausfälle, Unfälle, Sperrungen

Schnee und Straßenglätte haben in vielen Teilen Deutschlands zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Am Frankfurter Flughafen gab Verspätungen und Flugausfälle. Der Flughafen Düsseldorf stellte zwischenzeitlich den Betrieb ein. Ab heute soll es wieder wärmer werden.

Der Wintereinbruch hat in vielen Teilen Deutschlands zu chaotischen Zuständen geführt. In einigen Regionen zählte die Polizei in der Nacht teils Hunderte Einsätze. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den frühen Morgen.

Allein die Beamten in Leipzig mussten innerhalb von vier Stunden zu etwa 100 Verkehrsunfällen ausrücken. Auch in anderen Regionen Deutschlands hatten Polizei und Rettungsdienste viel zu tun. In den meisten Fällen sei es bei Blechschäden geblieben, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Heilbronn in Baden-Württemberg, die in der Nacht ebenfalls rund 70 mal wegen hauptsächlich witterungsbedingter Unfälle ausrücken musste.

Baum stürzt auf Kinderkarrussel

Im nordrhein-westfälischen Eschweiler bei Aachen stürzte ein 15 Meter hoher Baum auf ein Kinderkarussel. Bei dem Unglück waren am Sonntagabend fünf Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der Bruch des Baumstamms könne unter Umständen auf starke Windböen im Zuge des Wintereinbruchs zurückzuführen sein, erklärte ein Polizeisprecher.

Schnee und Straßenglätte behindern deutschlandweit den Verkehr

Vom Wintereinbruch besonders stark betroffen war Nordrhein-Westfalen: Heftiger Schnee hatte auf der Autobahn 2 bei Bielefeld einen stundenlangen Stau verursacht. Am Sonntagnachmittag kam der Verkehr zeitweise komplett zum Erliegen. Im Kreis Mettmann kam ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall ums Leben

Auch heute noch Behinderungen im Bahnverkehr

Zwischen Freitagabend und Sonntag gab es auf den Autobahnen mehrere Hundert witterungsbedingte Unfälle mit mehr als zehn Verletzten. Auch abseits der Autobahnen kam es landesweit zu zahlreichen Unfällen. Wegen umstürzender Bäume und herunterfallender Äste wurde am ganzen Wochenende auch der Wuppertaler Zoo geschlossen.

Im Bahnverkehr gab ebenfalls Probleme. Die Bahn sperrte die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main bis Montagmorgen. Die Fernverkehrszüge wurden umgeleitet. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main sollte am Morgen wieder frei sein. Man habe sich für die Sperrung entschieden, um mögliche witterungsbedingte Schäden zu beheben, hieß es bei der Bahn.

Am Abend mussten Reisende mit rund 40 Minuten Verspätung rechnen, einige strandeten etwa am Kölner Hauptbahnhof. Im Regionalverkehr sei heute vor allem in Norddeutschland noch mit Verspätungen zu rechnen, sagte eine Bahnsprecherin.

Mehrere hundert Flugausfälle

Auch im Flugverkehr gab es erhebliche Behinderungen: An Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main entfielen am Sonntag bis zum Sonntagnachmittag mehr als 260 Flüge, verzögerten sich oder wurden umgeleitet. Eine Fraport-Sprecherin bezeichnete die Situation als "dramatisch". Selbst auf den geräumten und gestreuten Bahnen seien wegen des anhaltenden Schneefalls nicht die vorgeschriebenen Bremswerte erreicht worden.

Nach heftigen Schneefällen hatte auch der Flughafen Düsseldorf den Flugbetrieb zwischenzeitlich eingestellt. Am Sonntagabend meldete der Airport 111 Flugausfälle.

Heute ist es mit dem Schnee wieder vorbei: Der Deutsche Wetterdienst sagt steigende Temperaturen und Tauwetter voraus. Am Alpenrand warnt der DWD vor Unwettern. Erwartet wurden unter anderem starke Winde.