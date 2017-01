Wetter in Deutschland Extreme Kälte und glatte Straßen

Temperaturen um den Gefrierpunkt, dazu leichter Sprühregen - nach einer klirrend kalten Nacht gab es in vielen Teilen Deutschlands zu Blitzeis und Eisregen. Das führte zu Stürzen und Unfällen. In den kommenden Tagen wird es wieder wärmer.

Blitzeis und Eisregen haben in vielen Teilen Deutschlands zu zahlreichen Unfällen und Stürzen geführt. Nach einer arktisch kalten Nacht mit Temperaturen bis minus 30 Grad, waren vor allem im Norden Deutschlands die Straßen spiegelglatt.

In Hamburg, dem nordwestlichen Niedersachsen, großen Teilen Schleswig-Holsteins, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen besteht die Gefahr von gefrierendem Regen mit Glatteis. Der DWD warnte vor Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr und vor Autofahrten und empfahl den Menschen unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern im Haus zu bleiben. Die Unwetterwarnung wurde bis 18 Uhr verlängert.

Glättegefahr bis Sonntagmorgen

Auf den Straßen gab es zahlreiche Unfälle. In Mecklenburg Vorpommern mussten drei Autobahnen teilweise gesperrt werden. In Schleswig-Holstein kippte auf der A7 ein Lkw zwischen Flensburg-Harrislee und Flensburg um. Der Fahrer des mit Fleisch beladenen Lasters wurde schwer verletzt. Auch in Teilen Nordrhein-Westfalens ließ Sprühregen die kalten Straßen spiegelglatt werden. Laut DWD bleibt die Glättegefahr in NRW bis voraussichtlich Sonntagmorgen bestehen.

Zum Wochenbeginn sollen die Temperaturen wieder ansteigen. Dauerfrost gibt es nach Angaben des DWD in den kommenden Tagen dann nur noch im Osten und Südosten des Landes. "Bis auf den Mittwoch und die Nacht zum Donnerstag, an dem unsere Vorhersagen noch recht unsicher sind, erwarten wir in weiten Teilen Deutschlands einen typisch mitteleuropäischen Winter mit Schnee auf den Mittelgebirgen und Schmuddelwetter in den Niederungen", so der DWD. Die erwarteten Temperaturen liegen dabei meist zwischen zwei und sechs Grad.

