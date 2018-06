BR-Intendant Wilhelm hat den neuen Telemedienauftrag und die Einigung mit den Verlegern begrüßt. Auf tagesschau24 sagte er, es gebe viel guten Willen auf allen Seiten. Die Sender bekämen neue Möglichkeiten.

tagesschau24: Es wurde viel gestritten, viel diskutiert und viel gerungen um eine Reform dieses Telemedienauftrags für die Öffentlich-Rechtlichen. Ist das jetzt der Durchbruch gewesen?

Ulrich Wilhelm: Zunächst muss man sagen, dass sich die digitale Welt in großem Tempo ändert, sodass sicher keine einzelne Regelung für längere Zeit den Abschluss aller Arbeiten bedeutet. Wir werden sicher über die nächsten Jahre immer wieder auch Modernisierungen des Staatsvertrages erleben und auch darum bitten. Aber es ist sehr positiv für uns, dass nach zehn Jahren die Fülle dessen, was in den letzten Jahren passiert ist, neu angefasst werden kann.

Wir bekommen mehr Möglichkeiten mit unserer Mediathek. Wir können auch mehr auf Dritt-Plattformen gehen. Wir können erstmals von uns im normalen Fernsehprogramm ausgestrahlte europäische Filme - wenn wir die Onlinerechte haben - in die Mediathek mit aufnehmen und eine Reihe weiterer Dinge mehr.

Und dann ist auch eine Einigung mit den Verlegern gefunden. Der Streit hat uns die letzten Jahre doch sehr stark beschäftigt und auch belastet - es gab viele gerichtliche Verfahren und Auseinandersetzungen. Nun steht die Hoffnung, die wir alle heute zum Ausdruck gebracht haben, dass wir in einem neuen Miteinander diese Themen so erledigen können, dass man nicht immer vor Gericht gehen muss.

Ulrich Wilhelm, ARD-Vorsitzender, zur Neufassung des Telemediengesetzes

tagesschau24 16:30 Uhr, 14.06.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Mobil (h264) Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-414223~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

tagesschau24: Nun sollen die öffentlich-rechtlichen Sender einen "Schwerpunkt mittels Bild und Ton" setzen. Was bedeutet das zum Beispiel für tagesschau.de - immerhin eine der erfolgreichsten Nachrichtenseiten im Internet. Dürfen dort jetzt keine Texte mehr neben Bild und Ton stehen?

Wilhelm: Der Gesetzgeber hat die Kompetenz, die Möglichkeiten für uns auszugestalten. Und er hat jetzt sozusagen zwei Aussagen getroffen. Zum einen bezogen auf das ganze Angebot: Also etwa bei tagesschau.de oder einer Mediathek soll der Schwerpunkt Audio oder Video sein. Und zum Zweiten: Text soll dabei nicht im Vordergrund stehen. Der Gesetzgeber hat zugleich aber eine ganze Fülle von Punkten noch einmal klargestellt, bei denen wir auch weiterhin mit Text arbeiten dürfen.

Wir erreichen ja ungefähr die Hälfte unseres Publikums über Suchmaschinen. Diese funktionieren derzeit nur mit Text. Wir würden also gar nicht gefunden, wenn wir nicht auch Texte hätten, in denen ein Mindestmaß an Schlagworten enthalten sein muss. Ein anderes Beispiel ist investigative Recherche: Auch dort ist der Text ganz notwendig, um zu dokumentieren, wie die Redaktion genau gearbeitet hat, wie sie ihre Befunde auch belegt.

Was nun den formulierten "Schwerpunkt" betrifft, ist es so, dass wir weiterhin sendungsbezogene Materialien und Quellen einsetzen dürfen, und dass wir auch weiterhin zum Beispiel Manuskripte veröffentlichen dürfen. Wo immer das möglich ist, werden wir uns auf Sendungen beziehen, auf Audios oder Videos, die zu dem Thema schon gesendet worden sind, und sie auch in das Telemedienangebot mit aufnehmen. Wir werden auch genau zeigen, auf welche Sendung wir uns beziehen, was wir da vertiefen oder aktualisieren. Und im übrigen können wir auch weiterhin - wenn es in einer untergeordneten Größenordnung bleibt - Texte einsetzen, die bestimmte Dinge verdeutlichen, die dem Publikum zeigen, worum es in der Sache geht.

Einigung auf neuen Telemedienauftrag

tagesschau 17:00 Uhr, 14.06.2018, Christoph Arnowski, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Mobil (h264) Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-414243~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

tagesschau24: Sie haben schon den langen, teils heftigen Streit mit den Verlegern angesprochen. Ist dieser jetzt endgültig vom Tisch?

Wilhelm: Niemand kann in die Zukunft sehen. Was man aber sagen kann, ist, dass wir in einem sehr konstruktiven Geist miteinander verhandelt haben, dass wir uns einig waren, dass es so viele Themen gibt, die wir gemeinsam anpacken könnten. Wie wir zum Beispiel gemeinsam den Herausforderungen durch Google, Facebook, Amazon oder YouTube begegnen möchten. Wir sollten uns nicht länger aufhalten mit den Auseinandersetzungen, die Zeit und Ressourcen binden, sondern uns den Dingen zuwenden, wo wir tatsächlich gemeinsame Interessen geltend machen wollen.

Was man also sagen kann: Es gibt viel guten Willen auf beiden Seiten. Und wir haben auch das Format gefunden einer sogenannten Schlichtungsstelle. Diese kann Empfehlungen aussprechen, und mit ihrer Hilfe können wir uns einzelne, vielleicht immer noch vorhandene strittige Themen ansehen. So hoffe ich, dass wir alles in einem guten Miteinander bereinigen können.

Das Interview führte Jan-Malte Andresen, tagesschau24

Einigung beim Telemedienauftrag

Nina Landhofer, BR

14.06.2018 18:28 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 14. Juni 2018 um 16:30 Uhr.