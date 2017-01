Überflutete Keller im Norden, spiegelglatte Straßen in der Mitte und im Süden: Nachdem Sturmtief "Axel" über Deutschland hinweggezogen ist, sind die Feuerwehren mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Mittlerweile hat sich die Wetterlage beruhigt.

Nach der schwersten Sturmflut an der Ostsee seit zehn Jahren beginnen die Aufräumarbeiten. Überall sanken mittlerweile die Pegelstände. Tief "Axel" hatte vielerorts heftige Schäden in Millionenhöhe angerichtet, Menschen wurden nach Angaben der Polizei aber nicht verletzt.

Am Strand von Binz und Prora auf Rügen brach die Düne streckenweise in einer Tiefe von drei bis acht Metern ab. Überschwemmungen hielten die Feuerwehren in Atem. Mehrere Keller in Lübeck und Neustadt in Holstein liefen voll. In Kiel mussten mehrere Straßen für den Verkehr gesperrt werden. Zugänge zur Lübecker Altstadt waren für Fußgänger nicht mehr passierbar. Das Wahrzeichen der Stadt, das Holstentor, blieb von dem Wassereinbruch verschont.

Schäden gab es auch an Deutschlands ältester Seebrücke Ahlbeck, wie Bürgermeister Lars Petersen sagte. Die berühmten Kreidefelsen von Rügen überstanden die schwere Sturmflut unversehrt. "Wir haben alles kontrolliert, es gibt keine Abbrüche", sagte Ingolf Stodian vom Nationalparkamt.

Die Flut hat diesen Imbiss in Zempin auf Usedom weggerissen.

"Es war die stärkste Sturmflut seit 2006", sagte Jürgen Holfert, Leiter des Wasserstanddienstes Ostsee des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). An der Ostsee lagen vielerorts die Pegelstände am späten Mittwochabend zwischen 150 und 170 Zentimeter höher als üblich. "Die Gefahren der Sturmflut sind aber gebannt", ergänzte Holfert.

Schnee- und Eisglätte im Binnenland

Während die Einsatzkräfte an der Küste gegen die Sturmflut kämpften, machten Schnee- und Eisglätte im Binnenland den Autofahrern zu schaffen. Es kam am Abend und in der Nacht zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Bei einem Zusammenstoß eines Lastwagens, eines Autos und eines Kleintransporters auf der A4 bei Erfurt wurden neun Menschen schwer verletzt, darunter ein Baby.

Auch in Bayern und Baden-Württemberg brachten glatte Straßen Autofahrer ins Schleudern. Im Süden von Oberbayern gab es zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen laut Polizeiangaben etwa 160 Verkehrsunfälle. Das seien etwa dreimal so viele wie sonst.

Mit massivem Schneefall und starken Böen legte Sturmtief "Axel" auch Teile Polens lahm. Mehrere tausend Haushalte waren zeitweise ohne Strom, wie das Sicherheitszentrum der Regierung mitteilte.

Die Folgen des Ostsee-Hochwassers

