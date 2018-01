Schnee und Eis haben in weiten Teilen Deutschlands zu zahlreichen Unfällen geführt. Nun wird es auch noch stürmisch: Das Tief "Friederike" könne orkanartige Böen von bis zu 115 Kilometern pro Stunde bringen, warnt der Deutsche Wetterdienst.

Ein Wintereinbruch mit Schnee, Regen und Glätte hat weiten Teilen Deutschlands zu schaffen gemacht - und jetzt zieht auch noch ein Sturm auf. Autofahrer kamen ins Rutschen, Schulbusse und Lastwagen kippten um, Autobahnen wurden zeitweise gesperrt. Für diesen Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst vor heftigen Sturmböen sowie Gewittern.

Orkanböen erwartet

In höheren Lagen kann Tief "Friederike" auch Orkanstärke erreichen. Mit schweren Sturmböen bis zu orkanartigen Böen von 90 bis 115 Kilometern pro Stunde muss vor allem in Nordrhein-Westfalen, dem südlichen Niedersachsen, Nordhessen und Thüringen sowie in Teilen Sachsen-Anhalts und Sachsens gerechnet werden. Im höheren Bergland sind morgen auch orkanartige Böen mit mehr als 120 km/h möglich, wie der Deutsche Wetterdienst berichtete.

Dieser mit Gurken beladene LKW ist bei Schleiz in Thüringen von der Autobahn abgekommen.

Neben dem Wind werden auch kräftige und länger anhaltende Niederschläge erwartet. Sie breiten sich nordostwärts bis zur Ostsee aus. Vor allem im Norden und Osten kann es dabei bis in tiefe Lagen länger schneien. Von Schleswig-Holstein bis nach Vorpommern ist mit größeren Mengen an Neuschnee zu rechnen. Sonst fällt nur oberhalb von 800 bis 1000 Metern Schnee. Vor allem im Schwarzwald und im Allgäu kann es längere Zeit kräftig regnen.

Verletzte bei Unfällen im Berufsverkehr

Heute führte das Winterwetter vor allem im Berufsverkehr zu Behinderungen. Drei Busse mit Schulkindern verunglückten in Nordrhein-Westfalen bei Glätte. Dabei wurde nach Polizeiangaben ein Busfahrer schwer verletzt, weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen. In Nümbrecht im Bergischen Land kam ein Bus auf abschüssiger Strecke bei Schneeglätte von der Fahrbahn ab. Dabei seien der Fahrer sowie weitere sieben Menschen leicht verletzt worden.

Unfall bei Wetteringen in Nordrhein-Westfalen

Auch bei Schulbus-Unfällen bei Euskirchen, Zülpich sowie im hessischen Laubach gab es mehrere Verletzte. Auch aus Thüringen, Bayern, Niedersachsen und dem Saarland wurden Unfälle bei Eisglätte gemeldet. Auf der Autobahn 93 in Bayern seien in der Nähe von Bad Abbach bei Schneegestöber 15 Fahrzeuge ineinander geraten, sagte ein Polizeisprecher.

Bahn warnt vor Einschränkungen

Die Deutsche Bahn warnt für weite Teile Deutschlands Fahrgäste vor möglichen Einschränkungen wegen des erwarteten Sturms: Aus Sicherheitsgründen könne es nötig sein, die Höchstgeschwindigkeit der Züge zu reduzieren, im Einzelfall sei auch die Einstellung des Bahnbetriebs möglich.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 17. Januar 2018 um 16:00 Uhr und um 17:00 Uhr.