Verschneite Straßen und Glätte in Teilen Deutschlands: In Bayern gab es zahlreiche Unfälle - 133 binnen 24 Stunden zählte die Polizei. Auch in NRW sorgten heftige Schneefälle für etliche Zusammenstöße. Das Wetter brachte auch den Beginn des Parteitags der sächsischen CDU durcheinander.

Ein Wintereinbruch in weiten Teilen Deutschlands hat zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Zumeist blieb es bei Blechschäden, es gab aber auch mindestens zwei Schwerverletzte.

Schnee und Eis auf den Straßen sorgten in Bayern für etliche Unfälle. Neuschnee von bis zu zehn Zentimetern und schneidend kalter Wind brachten dutzende Autofahrer seit Freitag ins Rutschen. Überwiegend blieb es jedoch bei Blechschäden. "Insgesamt waren die 133 Unfälle in 24 Stunden nicht viel mehr als sonst", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Südwest. Auf der A3 ging in Fahrtrichtung Regensburg stundenlang nichts mehr.

Unfälle auch in NRW

In Nordrhein-Westfalen sorgten heftige Schneefälle auch für zahlreiche Verkehrsunfälle. Vor allem im Bezirk Düsseldorf ereigneten sich viele Unfälle auf der A3 und der A57. Auf der A3 im Kreuz Breitscheid stellte sich nach Angaben der Landesleitstelle der Polizei in den frühen Morgenstunden ein Lkw quer und blieb stecken. Die Autobahn wurde teilweise gesperrt. Es kam zu weiteren Unfällen und Staus.

Schneefall und glatte Straßen führten am Abend und in der Nacht zu zahlreichen Unfällen in Hessen. Lkw und Busse blieben liegen, Autos rutschten in Gräben. Wegen starken Schneefalls bleiben Autos am Straßenrand stehen, weil eine Weiterfahrt wegen der winterlichen Straßenverhältnisse nicht mehr möglich war, berichtete die Polizei in Usingen (Hochtaunus).

In Ettlingen bei Karlsruhe stießen in der Nacht ein Rettungswagen und ein Auto auf schneeglatter Straße frontal zusammen. Vier Menschen seien leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher.

Auch die Polizeistellen in Baden-Württemberg meldeten zahlreiche Glatteisunfälle. Vor allem im Schwarzwald waren die Straßen glatt. Seit Freitagmittag registrierte die Polizei Karlsruhe in ihrem Zuständigkeitsbereich 41 wetterbedingte Unfälle. Sechs Menschen seien leicht verletzt worden.

Glatteisunfälle gab es auch in Baden-Württemberg

In Sachsen musste am Abend das Heimspiel des Fußball-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue gegen Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 für mehrere Minuten zum Schneeschieben unterbrochen werden.

Im sächsischen Freiberg bei Dresden wurden auf der Bundesstraße 101 zwei Menschen in einem Auto schwer verletzt.

Parteitag muss warten

Das winterliche Wetter brachte am Morgen auch den Beginn des Parteitags der sächsischen CDU in Löbau bei Görlitz durcheinander. Ein Lastwagen blockierte nach einem Glätteunfall die A4. Im kilometerlangen Stau blieben viele Delegierte und Gäste des Parteitags stecken.

Das zweite Adventswochenende bringt in Deutschland ordentlich Neuschnee. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, werden in den Alpen bis zu 20 Zentimeter erwartet. Auch im Schwarzwald, dem Sauerland, dem Harz und dem Thüringer Wald schneit es voraussichtlich kräftig.