Das heftige Sturmtief "Xavier" hat im Norden Deutschlands und in Brandenburg mindestens sechs Menschenleben gefordert. Vielerorts kam der Zugverkehr zum Erliegen, an Flughäfen kam es Behinderungen und Verspätungen.

Durch das Sturmtief "Xavier" sind deutschlandweit mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Allein in Brandenburg starben vier Menschen in ihren Fahrzeugen. In Hamburg wurde eine 54-jährige Frau getötet, als ein Baum auf ein Auto fiel. Das Opfer hatte als Beifahrerin im Wagen gesessen. In der Nähe von Schwerin wurde ein Lastwagenfahrer von einem umstürzenden Baum erschlagen.

Zahlreiche Menschen wurden verletzt - einige von ihnen lebensgefährlich. Polizei und Feuerwehr rückten zu Hunderten Einsätzen aus. Die Rettungskräfte forderten die Menschen auf, sicherheitshalber zu Hause zu bleiben. Die Schäden dürften in die Millionenhöhe gehen.

Sturmtief "Xavier" zieht über Norddeutschland

Züge und Flüge behindert

Die Deutsche Bahn stellte aus Sicherheitsgründen in ganz Norddeutschland und weiten Teilen Ostdeutschlands den Zugverkehr vollständig ein, auf zahlreichen Strecken stürzten Bäume und Äste auf Schienen und Oberleitungen.

Flugreisende mussten ebenfalls Einschränkungen hinnehmen. Wegen des heftigen Sturms mussten etliche Verbindungen ausfallen. Der Flughafen Bremen meldete drei gestrichene Flüge von und nach Amsterdam sowie eine abgesagte Maschine aus Istanbul. Auch in Hannover fielen Verbindungen mit der niederländischen Hauptstadt sowie nach Istanbul aus. In Hamburg fuhr die S-Bahn nicht mehr zum Airport. Auch wurde mit Verspätungen bei den Flügen gerechnet. Die Berliner Flughäfen hatten vorübergehend die Abfertigung eingestellt - Passagiere durften gelandete Maschinen nicht verlassen, auch neue Maschinen waren vorerst nicht beladen worden.

Nichts geht mehr bei der Bahn.

Viele Reisende stiegen angesichts der Streckensperrungen im Fernverkehr auf Reisebusse um. Wie ein Flixbus-Sprecher sagte, stieg die Zahl der Buchungen von und nach Hamburg im Vergleich zur Vorwoche um rund 45 Prozent. Die Strecke Hamburg-Bremen sei beispielsweise auf allen Verbindungen ausgebucht gewesen.

Deutschland großflächig betroffen

Von "Xavier" betroffen sind zahlreiche Bundesländer von Niedersachsen und Hamburg bis nach Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt und Sachsen. In Berlin stellte die S-Bahn den Zugverkehr im gesamten Netz ein. Ein Schienenersatzverkehr konnte wegen des Unwetters zunächst nicht eingerichtet werden, denn auch der Busverkehr kam zum Erliegen. Außerdem wurden der Straßenbahnverkehr sowie der U-Bahnverkehr im Bereich der oberirdischen Streckenabschnitte eingestellt. Die Feuerwehr rief den Ausnahmezustand aus.

Die Hamburger Feuerwehr berichtete von mehr als 800 Unwettereinsätzen. Vorübergehend rief die Feuerwehr die Hamburger auf, sich nicht im Freien aufzuhalten - diese Warnung konnte nach etwa zwei Stunden aber wieder aufgehoben werden. In Bremen meldete die Polizei in kurzer Zeit rund 200 Einsätze. Auf der Autobahn 27 stürzte bei Oslebshausen ein Baum auf ein vollbesetztes Auto, die Insassen kamen mit dem Schrecken davon.

Auch weiterhin kräftige Schauer

Im Hafen von Wilhelmshaven (Niedersachsen) stürzte aufgrund des Sturms ein tonnenschwerer Kran ins Wasser.

Wie die Wasserschutzpolizeiinspektion Wilhelmshaven mitteilte, stürzte von der Niedersachsenbrücke ein etwa 1000 Tonnen schwerer Entladekran bei Starkwind in die Jade und versank teilweise. An dem Kran dürfte Totalschaden entstanden sein, die Brückenanlage musste gesperrt werden. In Bremerhaven rammte ein beim Sturm losgerissener Schwimmkran zunächst einen Fischtrawler und danach eine Yacht.

Der Deutsche Wetterdienst warnt eindringlich vor Sturmtief "Xavier" - und das für ganz Deutschland: Die Menschen sollten Abstand von Gebäuden, Bäumen und Hochspannungsleitungen halten, es bestehe akute Gefahr. Auch nach dem aktuellen Sturmtief soll das Wetter in Deutschland am Wochenende nicht angenehmer werden. Wie der Wetterdienst mitteilte, kommt es am Freitag zu teils kräftigen Schauern und Graupelgewittern, die erst zum Nachmittag von Norden her langsam nachlassen.