Zugreisende müssen warten: Wegen des Sturmtiefs "Xavier" ist der Bahnverkehr im Norden und nach Berlin komplett eingestellt worden. In Berlin wurde eine Messe geschlossen, in Oberwiesenthal die Skisprung-Meisterschaften abgesagt.

Das Sturmtief "Xavier" hat den Bahnverkehr im Norden und nach Berlin lahmgelegt. Die Deutsche Bahn stellte den Zugverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und auch den S-Bahnverkehr in Hamburg und nach Berlin bis auf weiteres ein, wie das Unternehmen mitteilte. Ursache sind auf die Gleise oder in die Oberleitungen gewehte Bäume, die einen durchgehenden Bahnverkehr unmöglich machen.

Auch die Hamburger U-Bahn war nach Angaben der Hochbahn betroffen. Aus Sicherheitsgründen gelte auf allen oberirdischen Strecken ein Tempolimit von 40 km/h, twitterte die Hochbahn. Auf der Linie der U1 und U2 wurde an einigen Stellen ein Ersatzverkehr eingerichtet. Flugreisende mussten ebenfalls Einschränkungen hinnehmen. Die S-Bahn fuhr nicht mehr zum Airport.

Die Feuerwehr warnte, den Aufenthalt im Freien wegen umstürzender Bäume, herabfallender Dachziegel und Schäden an Gerüsten sowie Hochspannungsleitungen zu meiden. Mehrere Personen seien in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Feuerwehr im Dauereinsatz

Feuerwehren sind wegen des Sturmtiefs "Xavier" im Dauereinsatz. Helfer mussten bis zum Mittag in vielen Landesteilen Niedersachsens zu Dutzenden Einsätzen ausrücken. Auf den Straßen liegen umgestürzte Bäume und abgerissene Dachverkleidungen.

In Hannover durchschlug ein Ast die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos. Im Landkreis Holzminden wurde eine Kreisstraße von einem umgestürzten Baum blockiert, außerdem stürzte ein Baum auf drei Autos - verletzt wurde jedoch niemand. In Werlte bei Osnabrück krachte ein Autofahrer in einen umgestürzten Baum.

Zoo und IGA in Berlin geschlossen

In Berlin blieb wegen des Unwetters die Internationale Gartenausstellung (IGA) in Marzahn geschlossen. "Die Schließung des IGA-Geländes dient der Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher", teilten die Veranstalter mit. Auch Zoo und Tierpark sind geschlossen. "Elefanten, Zebras und Giraffen (...) ziehen sich sicherheitshalber in ihre Stallungen zurück", hieß es.

Absage bei Skisprung-Meisterschaften

Bei den deutschen Skisprung-Meisterschaften in Oberwiesenthal wurde der Mannschaftswettbewerb abgesagt worden. Die Veranstalter konnten angesichts der Vorhersagen keinen sicheren Wettkampf garantieren.

Keine Besserung in Sicht

Auch nach dem aktuellen Sturmtief "Xavier" soll das Wetter in Deutschland am Wochenende nicht angenehmer werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt es am Freitag zu teils kräftigen Schauern und Graupelgewittern, die erst zum Nachmittag von Norden her langsam nachlassen.